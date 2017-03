Động đất New Zealand tổn hại 11 tỉ USD

Bộ tài chính dự đoán rằng tăng trưởng GDP sẽ ở khoảng mức thấp hơn 1,5% trong năm 2011 do ảnh hưởng của trận động đất vào tháng 2 vừa rồi. Kể từ năm 2012, sự phục hồi sẽ mang lại sự thúc đẩy đáng kể cho việc đầu tư khu dân cư, khu thương mại và cơ sở hạ tầng, gây áp lực lên những giá cả phụ thuộc vào tỉ lệ phục hồi.



Bộ tài chính cũng phát biểu rằng trận động đất gây tổn hại lớn cho người dân và nền kinh tế, đồng thời cũng nhấn mạnh sẽ sớm có ước tính về tổn thất.



Triển vọng cho nền kinh tế New Zealand trước khi trận động đất diễn ra đã thấp hơn do nhu cầu nội địa đã bão hòa mặc dù thu nhập vẫn tăng lên nhờ bán hàng hóa giá cao.



Trận động đất sẽ gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động kinh tế trong năm 2011, nhưng lại ảnh hưởng tích cực đến năm 2012 nếu sự xây dựng lại được tiến hành. Sự phát triển trong nước diễn ra trái ngược với bối cảnh quốc tế như bất ổn chính trị, giá cả hàng hóa và lạm phát tăng cao.





Theo Thanh Loan (VNN/ Xinhua)