Động đất ngoài khơi Thái Bình Dương

Trận động đất thứ nhất có cường độ 7,2 độ Richter, có tâm nằm cách đảo New Britain của Papua New Guinea 117 km về hướng đông. Trận động đất thứ hai nhẹ hơn với 7,1 độ richter, cách thành phố Port Moresby (Papua New Guinea) 537 km về hướng đông bắc và ở độ sâu 26 km.

Ngay sau trận động đất thứ 2, Cơ quan địa chấn Indonesia đã ra một cảnh báo khẩn cấp về khả năng hình thành sóng thần. Chính quyền Papua New Guinea cho biết, trận động đất chỉ làm mất điện ở khu vực Kimbe trên đảo New Britain và không có thiệt hại gì về nhà cửa. Theo Hoàng Bảo (TNO)