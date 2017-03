Động đất rung chuyển bờ đông Mỹ

Người dân ở Washington D.C. đổ ra đường sau động đất. Ảnh: AP. Người dân ở Washington D.C. đổ ra đường sau động đất. Ảnh: AP.





Tòa tháp của National Cathedral ở Washington D.C

Theo Hải Ninh (VNE)



Lầu Năm Góc, tòa nhà quốc hội và các viện bảo tàng ở thủ đô Washington D.C. được sơ tán sau động đất lúc 13h51 chiều qua. Ba ngọn tháp ở National Cathedral, tòa nhà cao nhất Washington D.C., bị cụt đầu và sứ quán Ecuador bị hư hại song chưa có thông tin về người bị thương. Các lò phản ứng hạt nhân ở New York, New Jersey, Pennsylvnia và Maryland không bị ảnh hưởng gì.Cơ quan Khảo sát Địa chấn Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn nằm cách thành phố Mineral ở bang Virginia khoảng 15 km. Ban đầu địa chấn được xác định là mạnh 5,8 độ Richter, sau đó nó được nâng cấp. Đây là trận động đất mạnh nhất vùng bờ đông Mỹ kể từ năm 1897.Động đất rung chuyển Washington DC trong vòng 30 giây, khiến các tòa nhà rung lắc. Dân chúng đổ ra đường phố sơ tán chỉ vài phút sau động đất. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa một số tòa nhà chính phủ chính. Mạng lưới điện thoại di động ở đây ngừng hoạt động một lúc sau động đất."Khi bắt đầu, tôi có cảm giác như ai đó nhà bên đang di chuyển đồ đạc", BBC dẫn lời Peter Walker, ở Washington, cho biết. "Thế rồi mọi thứ bắt đầu rung lắc, mọi người ai nấy đều chạy ra ngoài. Sau một giờ, chúng tôi được yêu cầu về nhà. Tắc đường diễn ra khắp thành phố. Hệ thống tàu điện đông kín vì thế nhiều người đi bộ hoặc đạp xe về nhà".Các báo cáo cho biết động đất có thể cảm nhận ở xa như Boston, Bắc và Nam Carolina ở miền nam cũng như Indianapolis và Detroit.Các chuyến bay từ phi trường John F. Kennedy và Newark ở New York được tạm hoãn trong khi giới chức kiểm tra thiệt hại. Những sân bay này sau đó hoạt động trở lại bình thường. Các chuyến bay từ sân bay quốc gia Reagan ở Washington cũng tạm ngừng song nối lại sau đó không lâu.Các tàu chở khách thuộc hệ thống Amtrak được yêu cầu di chuyển chậm, các hành khách được thông báo về tình trạng hoãn chuyến. Trong khi đó, các tàu điện ngầm ở Washington chạy với vận tốc 24 km/h để công nhân kiểm tra đường ray. Không một ai bị thương trên những con tàu này.Ở Charleston, Tây Virginia, hàng trăm nhân viên chạy ra ngoài tòa nhà quốc hội. "Toàn bộ tòa nhà rung chuyển", phát ngôn viên của Tòa án Tối cao cho biết. "Tôi thấy như có hai đợt rung chuyển. Lúc đó, mạnh ai nấy chạy thôi".AFP cho biết cơ chế thiết lập sau vụ khủng bố 11/9 ở New York được đưa ra áp dụng sau động đất. Cảnh sát hướng dẫn dân chúng tới các công viên, tránh xa các tòa nhà. Các tòa nhà ở đây rung lắc dữ dội, nhân chứng cho biết. "Tôi thấy nó như đang di chuyển. Tôi rất sợ", Fatima Richardson, 28 tuổi, lúc đó đang ngồi trên bậc thềm của tòa án cho hay.Jim Garamone, một nhân viên Lầu Năm Góc, cho biết động đất khiến nhiều người hồi tưởng cuộc tấn công 11/9. Anh cho biết lúc đó anh chỉ hy vọng không phải một vụ đánh bom hay máy bay đâm vào tòa nhà.