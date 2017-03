Dự luật kích thích kinh tế Mỹ: Đã đạt thỏa thuận tại Thượng viện

Ngày 6-2, có thêm ba ngân hàng nữa ở Mỹ trở thành nạn nhân của cuộc khủng hoảng tài chính. Bang California đã đóng cửa hai ngân hàng County Bank và Alliance Bank và bang Georgia cũng đã đóng cửa Ngân hàng First Bank Financial Services Inc. Tổng số tiền gửi ở ba ngân hàng nói trên hơn 2,5 tỷ USD. Công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang được chỉ định tiếp nhận ba ngân hàng và sẽ đứng ra bảo đảm cho các tài khoản gửi ở các ngân hàng này. Ước tính việc ba ngân hàng bị đóng cửa khiến công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang phải mất chi phí 452 triệu USD. Tính từ đầu năm 2009 đến nay đã có chín ngân hàng đóng cửa.