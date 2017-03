Dự thảo hiến pháp mới của Ai Cập được thông qua

Công tác kiểm phiếu đã gần hoàn tất.



Một quan chức thuộc chính đảng Tự do và Công lý của tổ chức Anh em Hồi giáo ủng hộ Tổng thống Mohamed Morsi cho biết kết quả kiểm gần 4 triệu phiếu bầu cho thấy đa số phiếu (75%) ủng hộ bản hiến pháp mới.“Theo tính toán của chúng tôi, kết quả cuối cùng của vòng bỏ phiếu thứ hai cho thấy có tới 75% cử tri đi bầu nói ‘có’ với bản Hiến pháp mới. Tính chung cả hai vòng, tỷ lệ phiếu ủng hộ Hiến pháp Hồi giáo là 63,8%”, quan chức trên cho biết.Kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu do Mặt trận Cứu quốc (NSF) - liên minh gồm các chính trị gia và các nhóm đối lập hàng đầu ở Ai Cập - cũng cho thấy bản hiến pháp đã được thông qua.Trong vòng I cuộc trưng cầu dân ý được tiến hành thứ Bảy tuần trước, có 57% trong số cử tri Ai Cập đi bầu đã bỏ phiếu ủng hộ dự thảo hiến pháp mới.Dự kiến, kết quả chính thức cả hai vòng bỏ phiếu ẽ được Ủy ban trưng cầu dân ý công bố vào ngày mai (24/12).Trước đó, truyền thông nhà nước Ai Cập cho biết Tổng thống Mohamed Morsi đã công bố tên 90 người được bổ nhiệm vào Thượng viện, trong đó có 64 người không thuộc phe Hồi giáo. Đây là những người theo chủ nghĩa tự do, đạo Cơ đốc và cộng đồng thiểu số vốn chỉ chiếm 10% dân số Ai Cập. NSF từ chối không tham gia Thượng viện.Truyền thông Nhà nước cũng cho biết Thống đốc Ngân hàng Trung ương Faruq El-Okda không từ chức như thông tin đưa ra trước đó. Ông El-Okda bị đồn đoán phải từ chức vì lý do sức khỏe và trao lại vị trí này cho cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ai Cập Hisham Ramez.