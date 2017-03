Đức giáo hoàng Benedict XVI thăm Mỹ

Trong cuộc hội đàm tại Nhà Trắng, Đức giáo hoàng và Tổng thống Mỹ đã chia sẻ những quan điểm phản đối phá thai, hôn nhân đồng tính và nghiên cứu tế bào phôi thai. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn bất đồng về cuộc chiến Iraq, án tử hình và lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ đối với Cuba.

Ngày 18-4, Đức giáo hoàng sẽ đến New York (bang New York) thăm trụ sở LHQ và gặp gỡ Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon. Hôm sau, Đức giáo hoàng dự định viếng thánh đường St. Patrick (New York).

Các giáo dân từ khắp nơi trên nước Mỹ đang đổ về thủ đô Washington và TP New York để tham dự hai buổi nói chuyện của Đức giáo hoàng Benedict XVI tại sân vận động bóng chày quốc gia ngày 17-4 và sân Yankee ngày 20-4.

Trước khi rời Mỹ, Đức giáo hoàng Benedict XVI cũng sẽ đến cầu nguyện tại nghĩa trang 911 Ground Zero (nơi xảy ra thảm họa khủng bố ngày 11-9-2001).

Đức giáo hoàng Benedict XVI là giáo hoàng thứ ba viếng thăm Mỹ sau hai Đức giáo hoàng Paul VI và John Paul II.