Đức Giáo Hoàng cảnh cáo châu Âu vấn đề phá thai

Được biết thời gian gần đây Tòa Thánh Vatican đã liên tục lên tiếng phản đối việc phá thai. Riêng ở Italia, Vatican đã chính thức đề nghị nhà nước Italia nên xem xét và sửa đổi lại luật phá thai vốn đã có hiệu lực từ 30 năm nay.

Mọi chuyện bắt đầu từ sự cố xảy ra cách đây vài tháng ở Milan (thành phố bắc Italia): một phụ nữ mang thai sinh đôi, nhưng qua các cuộc khám nghiệm của bác sĩ thì một trong hai trẻ có một cháu bị hội chứng Down, do đó, chiếu theo luật phá thai cho phép người phụ nữ có quyền phá thai vì lý do “bệnh án”, thai phụ nói trên đã đề nghị bác sĩ phá thai chỉ riêng với bào thai có đứa trẻ bị hội chứng Down. Nhưng không biết lầm lẫn rủi ro như thế nào mà trong lúc phá thai, bác sĩ đã phá nhầm bào thai của đứa trẻ lành mạnh thay vì phải phá bào thai của đứa trẻ bị hội chứng Down.

Sự việc trên đã gây “sốc” trong công luận, nhất là các thành phần xã hội gần nhà thờ. Một số nhân vật gần Vatican đã tố cáo rằng hiện nay có tình trạng xã hội lợi dụng luật phá thai để tiến đến việc “chọn lựa” trẻ sơ sinh, vì mỗi khi bác sĩ chẩn đoán được bào thai có vấn đề là lập tức người ta cho phá thai, và theo Vatican đó là một cách gián tiếp “chọn lựa” trẻ sơ sinh có tính cách “phân biệt đối xử”.

Luật phá thai ở Italia ra đời năm 1976 bằng một cuộc trưng cầu dân ý “khốc liệt” bởi Tòa thánh Vatican đã mở một cuộc thánh chiến rầm rộ để chống đối lại luật phát thai, nhưng kết quả là luật phá thai được đa số cử tri chấp nhận. Và từ đó đến nay, không lúc nào Vatican ngưng lên án luật phá thai nói trên.

Được biết trước khi có luật phá thai, ở Italia mỗi năm có rất nhiều phụ nữ mất mạng vì phá thai lậu ở những nơi không có mạng y tế bảo đảm, trong khi đó những phụ nữ nào khá giả thì xuất ngoại sang các nước khác để được phá thai ở bệnh viện và do đó tính mạng không bị đe dọa. Cũng cần biết là trước khi có luật phá thai, rất nhiều bác sĩ sản khoa đã giàu có nhờ những vụ phá thai lậu.