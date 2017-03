Đức: Liên minh CDU cầm quyền tiếp tục mất điểm

CDU mất điểm do cách thức xử lý của Thủ tướng Merkel đối với cuộc khủng hoảng nợ công của eurozone. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kết quả thăm dò do các phương tiện truyền thông Đức tiến hành tại các điểm bỏ phiếu cho thấy, SPD đang dẫn đầu với khoảng 37% số phiếu bầu, tăng so với 30,2% số phiếu mà đảng này giành được trong cuộc bầu cử năm 2006.



Trong khi đó, CDU về thứ hai với 24% số phiếu bầu, thấp hơn so với tỉ lệ 28,8% số phiếu mà đảng này giành được trong cuộc bầu cử lần trước cách đây 5 năm.



Đảng Cánh tả (Die Linke) ở vị trí thứ ba với 18% số phiếu, tăng so với 16,8% trong cuộc bầu cử trước.



Đảng Xanh thu được 8,4% số phiếu, tăng rõ rệt so với 3,4% trong cuộc bầu cử năm 2006. Với kết quả này, lần đầu tiên đảng Xanh có đại diện tại Nghị viện bang Mecklenburg-Vorpommern, trong khi đảng Tự do Dân chủ Đức (FDP) chỉ giành được 2,8% số phiếu, giảm tới 2/3 số phiếu so với 9,6% trong cuộc bầu cử trước, nên đã bị loại khỏi nghị viện bang này.



Đảng Dân tộc Đức (NPD) cực hữu, mặc dù bị mất phiếu, nhưng vẫn giành được 6% so với 7,3% cách đây 5 năm, đủ để tiếp tục duy trì đại diện ở nghị viện bang.



Cuộc bầu cử này cũng được coi là một phép thử đối với Liên minh cầm quyền CDU của Thủ tướng Merkel trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử hai năm tới.



Các nhà phân tích cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến việc CDU mất điểm tại cuộc bầu cử ở Mecklenburg-Vorpommern , "sân nhà" của đảng này, là do cách thức xử lý của Thủ tướng Merkel đối với cuộc khủng hoảng nợ công của Khu vực đồng euro.



Với kết quả bầu cử này, Thủ hiến bang Mecklenburg-Vorpommern, ông Erwin Sellering thuộc SPD sẽ tiếp tục tại vị với vị thế mạnh hơn. Ông có thể tiếp tục liên minh với CDU hoặc với đảng Cánh tả để thành lập liên minh cầm quyền mới tại bang này. Cho tới nay, ông Sellering vẫn để ngỏ mọi khả năng thành lập liên minh cầm quyền.



Trong ngày 4/9, chỉ có khoảng 52% trong số 1,39 triệu cử tri của bang Mecklenburg-Vorpommern đi bỏ phiếu, một tỉ lệ tương đối thấp so với tương quan các bang khác./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)