Đức phá thành công quả bom “khủng”

Quả bom nặng 1,8 tấn được phát hiện trên sông Rhine.

Quả bom nặng 1,8 tấn được phát hiện trên sông Rhine.

Theo An Bình (DT/ BBC)



Hai quả bom được phát hiện dưới lòng sông Rhine khi mực nước xuống thấp do đợt hạn hán kéo dài.Quả bom lớn hơn trong số 2 quả bom nặng 1,8 tấn và do Không quân hoàng gia Anh thả xuống trong thời gian từ 1943-1945.Quả bom nhỏ hơn nặng 125kg do lực lượng Mỹ thả xuống. Các chuyên gia cho hay quả bom này nguy hiểm hơn quả nặng 1,8 tấn.2 quả bom hiện đã được tuyên bố là an toàn sau chiến dịch phá huỷ kéo dài 3 giờ.Trước khi 2 quả bom bị phá huỷ, khoảng 45.000 người, tương đương gần một nửa dân số của thành phố Koblenz, đã được sơ tán. Đó là chiến dịch phá bom lớn nhất tại Đức kể từ năm 1945.Dự đoán còn nhiều quả bom nữa sẽ được tìm thấy khi mực nước sông Rhine xuống thấp. Khoảng 600 tấn bom chưa nổ được phát hiện tại Đức mỗi năm.Những quả bom thời chiến thường được tìm thấy ở Đức - nhưng quả bom nặng 1,8 tấn được tin là một trong những quả bom lớn nhất.Hồi tháng 7/2010, 3 người đã thiệt mạng tại thị trấn Goettingen ở miền trung nước Đức khi một quả bom thời Thế chiến II nặng 500kg được phát hiện trong khi xây dựng một sân vận động phát nổ.Quả bom của Anh trên sông Rhine - được phát hiện hôm 20/11 - được thiết kế để gây thiệt hại tối đa cho các toà nhà.Hơn 250 quả bom như vậy đã được thả xuống Koblenz từ 1943-1945. Hiện một số quả vẫn chưa được tìm thấy.Nếu quả bom phát nổ, vụ nổ sẽ khiến các mảnh bom bắn lên không trung và bay xa tới 1,5 km.