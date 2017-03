Dùng thuốc trị HIV/AIDS sớm sẽ sống lâu hơn

Phát bao cao su cho công nhân nhập cư nhân ngày



Quốc tế phòng chống HIV/AIDS tại Lan Châu, Cam Túc (Trung Quốc).

WHO đề nghị nên chuyển sang dùng Zidovudine hoặc Tenofovir. Thuốc Stavudine được sử dụng phổ biến ở các nước đang phát triển vì giá rẻ. WHO còn đề nghị: Người nhiễm HIV/AIDS (kể cả phụ nữ mang thai) nên dùng thuốc kháng retrovirus sớm hơn 1-2 năm so với phác đồ điều trị năm 2006; phụ nữ nhiễm HIV/AIDS nên cho con bú sau khi sinh nhưng cần uống thuốc ngăn lây nhiễm.

HỒNG CẨM(Theo Reuters, AP)