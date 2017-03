Ecuador đình chỉ 13 sỹ quan dính líu đến bạo loạn

Hãng tin AFP dẫn lời của người phát ngôn cảnh sát cho biết trong số 13 sỹ quan bị đình chỉ công tác có 7 đại tá, 4 đại úy, 1 trung úy và 1 thiếu úy.



Cùng ngày, Lực lượng Không quân Ecuador (FAE) đã thành lập một ủy ban kiểm tra nhằm xem xét liệu 160 binh sỹ của lực lượng này có can dự vào vụ bạo loạn hay không.



Trước đó, ngày 7/10, Tòa án Ecuador đã ra lệnh tống giam tạm thời 15 trong tổng số 46 cảnh sát bị bắt giữ do nghi ngờ tham gia vào vụ bạo loạn chống chính quyền hôm 30/9, làm 10 người thiệt mạng và 274 người bị thương. Ngoài ra, hàng trăm cảnh sát khác nằm trong diện nghi vấn cũng đã bị thẩm vấn.



Ngày 30/9, Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại quốc gia Nam Mỹ này do hành động bạo loạn của một nhóm cảnh sát. Trong khi rời khỏi một doanh trại nơi ông đề nghị những thành phần bất mãn đối thoại với Chính phủ, Tổng thống Correa đã bị tấn công bằng lựu đạn hơi cay và bị lực lượng cảnh sát nổi loạn bao vây tại một bệnh viện ở thủ đô Quito.



Cùng thời điểm đó, một nhóm binh sĩ đã chiếm giữ sân bay quốc tế ở Quito và cảnh sát đột kích tòa nhà quốc hội. Sau đó, quân đội Ecuador đã giải cứu thành công tổng thống và kiểm soát tình hình.





(Theo TTXVN)