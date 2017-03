Edward Snowden bị buộc tội phản gián

Một số người Mỹ đi biểu tình ủng hộ Edward Snowden tại New York hôm 19-6 - Ảnh: Reuters

Theo báo Washington Post, nhà chức trách Mỹ đã đâm đơn kiện hình sự lên một tòa án liên bang ở bang Virginia. Một lệnh bắt giữ đã được đưa ra. Snowden bị buộc tội phản gián, ăn trộm tài sản của chính phủ Mỹ, chuyển giao tin tìn báo mật cho người không được cấp phép…

Bộ Tư pháp Mỹ đã đề nghị chính quyền Hong Kong bắt giữ Snowden trong khi cơ quan này chuẩn bị việc truy tố và đề nghị Hong Kong dẫn độ anh về Mỹ. Theo AFP, mới đây một số quan chức Bộ Tư pháp Mỹ đã xác nhận thông tin đăng tải trên báo Washington Post.

Báo New York Times dẫn lời một số chuyên gia luật bình luận việc Mỹ muốn dẫn độ Snowden sẽ là một cuộc chiến pháp lý gian nan, có thể kéo dài hàng năm. Dù Mỹ và Hong Kong có ký hiệp ước dẫn độ tội phạm, nhưng thỏa thuận này không bao gồm dẫn độ người phạm các “tội chính trị”. Snowden hoàn toàn có thể giải thích rằng vụ án của anh là một vụ án chính trị.

Hiện các công tố viên Mỹ có 60 ngày để truy tố Snowden và đề nghị Hong Kong dẫn độ anh về Mỹ. Trước đó, một doanh nhân Iceland có quan hệ với trang web WikiLeaks tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng một máy bay tư nhân để đưa anh sang Iceland xin tị nạn chính trị.

Mới đây, giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) Keith Alexander khẳng định chương trình do thám bị Snowden lật tẩy đã giúp ngăn chặn hơn 50 âm mưu tấn công khủng bố nhắm vào Mỹ. Ông Alexander cáo buộc Snowden đã gây phương hại đến an ninh quốc gia Mỹ.

Theo Nguyệt Phương (TTO)