FBI vừa triệt phá được một mạng lưới tin tặc quốc tế

Văn phòng New York của FBI cho biết đây là một đường dây gian lận thẻ tín dụng qua mạng lớn nhất trong lịch sử và mẻ lưới lớn này là thành quả của cuộc điều tra kéo dài 2 năm do FBI phối hợp với cảnh sát nhiều nước tiến hành bằng cách huy động các nhân viên chìm tại 13 quốc gia. FBI đã bắt giữ 24 nghi can gồm 11 người tại Mỹ, 13 người khác tại Anh, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Đức, Italy, Nhật Bản và Na Uy.



Theo cơ quan trên, những nghi can này bị cáo buộc điều hành một tổ chức tội phạm toàn cầu liên quan tới thẻ tín dụng, theo đó hàng nghìn thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng cá nhân đã bị đánh cắp và được bán lại cho người khác nhằm phục vụ cho việc mua hàng hóa và dịch vụ.



Trong khi đó, công tố viên tại New York Preet Bharara khẳng định vụ án này cho thấy những tin tặc, dù khôn ngoan và hoạt động giấu mặt trên mạng Internet, vẫn không thoát khỏi lưới luật pháp.



Theo các quan chức của FBI, chiến dịch này đã bảo vệ 400.000 người khỏi trở thành nạn nhân của nạn gian lận thẻ tín dụng, đồng thời giúp họ không bị mất hơn 205 triệu USD trong các vụ mua bán sử dụng tin tức cá nhân bị lấy cắp.





