Fukushima kiểm tra lượng phóng xạ trong gạo

Tờ Japan Times cho biết tỉnh trưởng tỉnh Fukushima Yuhei Sato đã đến một trung tâm kiểm tra gạo tại Nihonmatsu ngày 25-8, ngày mở đầu đợt kiểm tra. Tổng cộng 1.430kg gạo đã được kiểm tra vào ngày đầu tiên. Đây là số gạo được thu hoạch sớm trong vụ mùa tại Nihonmatsu.



Các bao gạo chỉ mất khoảng 10 giây để hệ thống máy quét qua với kết quả khả quan khi hàm lượng phóng xạ đều ở ngưỡng dưới 11 becquerel/kg, thấp hơn nhiều so với giới hạn tối đa 500 becquerel/kg theo tiêu chuẩn Nhật. Tỉnh trưởng Yuhei Sato mong muốn “gạo an toàn từ Fukushima sẽ xuất hiện lại trên các kệ hàng khắp Nhật Bản”.



Chính quyền tỉnh Fukushima hi vọng sản lượng lúa gạo thu hoạch năm nay sẽ đạt 360.000 tấn. Chiến dịch kiểm tra lượng phóng xạ trong gạo sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Nhật Bản đang có kế hoạch ban hành hạn mức mới về lượng cesium (Cs) - một chất phóng xạ phát tán từ các sự cố hạt nhân - được phép tồn dư trong các sản phẩm lúa gạo từ mức 500 becquerel/kg còn 100 becquerel/kg để người dân an tâm.





Theo ANH DUY (TT)