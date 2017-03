G20 chia rẽ về Syria, Mỹ đả kích Nga kịch liệt

Đến nay, Mỹ và Pháp là hai nước duy nhất tại G20 ở St Petersburg cam kết dùng vũ lực ở Syria. Trung Quốc và Nga khẳng định bất kỳ hành động nào mà không có Liên Hợp Quốc sẽ là phi pháp.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã có màn chào hỏi buồn tẻ tại hội nghị G20.

Tổng thống Barack Obama được cho là đang cố gắng xây dựng một liên minh quốc tế tại hội nghị G20 ủng hộ tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Syria.

Tuy nhiên, ông phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ người đồng nhiệm Nga Vladimir Putin và nhiều lãnh đạo thế giới khác yêu cầu ông quyết định không tấn công Syria. Nhiều đại biểu lo sợ hành động như vậy sẽ làm tổn thương nền kinh tế thế giới và đẩy giá dầu lên cao.

Tại St Peterburg, ông Putin đã chào đón Obama bằng một nụ cười nhạt và một cái bắt tay mang tính công việc - dấu hiệu rõ ràng cho thấy những căng thẳng giữa hai người về cách thức hành động ở Syria. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nở một nụ cười gượng khi các cuộc bàn thảo bắt đầu trong lúc ăn tối về kinh tế thế giới và sau đó về Syria. Không có những cái ôm hay cử chỉ vồn vã giữa hai vị Tổng thống như thường thấy trong những dịp tương tự.

Trong khi đó tại Liên Hợp Quốc, đại sứ Mỹ Samantha Power cáo buộc Nga giữ Hội đồng Bảo an làm con tin khi liên tục bác bỏ các nghị quyết. Bà cho rằng Hội đồng Bảo an không còn là một "con đường độc lập" cho việc bắt Syria phải chịu trách nhiệm cho những tội ác chiến tranh.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở New York, bà Power nói: "Thậm chí ngay sau phá bỏ một cách trắng trợn quy tắc quốc tế chống sử dụng vũ khí hóa học, Nga tiếp tục giữ Hội đồng Bảo an làm con tin và né tránh các trách nhiệm quốc tế của mình. Những gì chúng tôi thấy, những gì người Syria thấy, là Hội đồng Bảo an, thế giới cần phải giải quyết cuộc khủng hoảng này chứ không phải Hội đồng Bảo an mà chúng ta đang có".

Chính phủ Mỹ cáo buộc các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad giết hại hơn 1.400 người trong cuộc tấn công khí độc ở ngoại ô thủ đô Damascus ngày 21/8. Phía Anh cho biết, các nhà khoa học tại các phòng thí nghiệm nghiên cứu Porton Down đã tìm ra dấu vết của khí sarin trên các mẫu đất và quần áo.

Tuy nhiên, ông Assad tuyên bố quân nổi dậy nước này là thủ phạm, và Nga cùng với Trung Quốc từ chối đồng ý về một nghị quyết của Hội đồng Bảo an chống lại Syria.

Tuần trước, Tổng thống Obama tuyên bố quân đội Mỹ sẵn sàng thực hiện một cuộc tấn công "giới hạn" nhằm vào các mục tiêu ở Syria. Tuy nhiên, ông muốn để cho Quốc hội bỏ phiếu về vấn đề này.



Ngày 2/9, Tổng thống Obama đã hủy một chuyến đi tới California để vận động Quốc hội, khi một cuộc thăm dò của BBC và ABC News cho thấy hơn 1/3 các thành viên Quốc hội Mỹ vẫn chưa quyết định có ủng hộ hành động quân sự nhằm vào Syria hay không. Đa số đã có sẵn quyết định tiết lộ họ sẽ bỏ phiếu chống.



Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Quốc hội Syria đã viết cho Chủ tịch Hạ viện Mỹ, kêu gọi các nghị sĩ Mỹ không hùa vào một "hành động liều lĩnh, vô trách nhiệm".

Chính quyền Assad bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường Syria trong một số vụ tấn công trong cuộc xung đột kéo dài 30 tháng qua ở nước này. Khoảng 100.000 người đã tử vong kể từ ngày đầu xung đột, và hơn 2 triệu dân Syria đã trở thành người tị nạn, theo các thống kê của Liên Hợp Quốc.

Theo Thanh Hảo (VNN / BBC, Reuters)