G20, G7 họp khẩn về khủng hoảng nợ

Ngày 7-8, hãng tin tài chính Bloomberg (Mỹ) dẫn lời tỉ phú Warren Buffett, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Berkshire Hathaway Inc., nhận định rằng Công ty Standard and Poor’s (chuyên xếp hạng tín dụng) đã sai khi hạ bậc tín dụng Mỹ. Theo ông, Mỹ xứng đáng có bậc tín dụng “bốn lần A”. Ông nói ông không bao giờ dựa vào quan điểm của các công ty xếp hạng tín dụng để quyết định mua bán chứng khoán. Trong khi đó, ngày 8-7, Công ty Standard and Poor’s cho biết triển vọng kinh tế Pháp vẫn ổn định trong bối cảnh khủng hoảng nợ công châu Âu đang lan rộng. Nhận định này có nghĩa trong thời gian ngắn hạn, công ty nêu trên sẽ không có ý định thay đổi mức xếp hạng tín dụng của Pháp. Hiện chỉ số tín dụng của Pháp ở mức AAA. - Ngày 7-8, hãng tin Bloomberg dẫn lời Cao ủy Tiền tệ và kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) Olli Rehn nói rằng Ý cần phải đưa ra các biện pháp cụ thể đối với cam kết mới của nước này trong việc đẩy nhanh cắt giảm thâm hụt ngân sách. Ông nói: “Điều này sẽ giúp củng cố tăng trưởng, bảo đảm việc giảm ngân sách và tăng niềm tin thị trường. Với mức độ nghiêm trọng của tình hình (nợ công) hiện nay, chiến lược như vậy chắc chắn nhận được sự ủng hộ rộng rãi của hệ thống chính trị”. Cách đây ba ngày, Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi tuyên bố Ý sẽ đẩy nhanh trước kế hoạch việc thắt chặt chi tiêu và cân đối ngân sách để tránh cho đất nước trở thành nạn nhân tiếp theo của cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu.