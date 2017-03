Gần 100 người thương vong do đụng độ ở Yemen

Một quan chức cảnh sát cho biết đụng độ xảy ra sau một cuộc tranh cãi giữa cảnh sát và những người biểu tình cố dựng thêm lều bạt trước cổng trường đại học trên và chuyển lương thực đến đây mà không được phép của lực lượng cảnh sát chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh tại cuộc biểu tình. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và đạn cao su nhằm giải tán đám đông.



Hãng thông tấn nhà nước Yemen cáo buộc các tay súng liên quan đến một thủ lĩnh bộ tộc gây ra vụ đụng độ và cho biết cảnh sát đang truy tìm các tay súng này.



Người biểu tình đã cắm trại bên ngoài trường Đại học Sanaa từ giữa tháng Hai vừa qua đòi Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức.



Ngày 8/3, hàng nghìn tù nhân tại Nhà tù Trung tâm ở thủ đô Sanaa cũng nổi loạn đòi Tổng thống từ chức. Cảnh sát cho biết bốn tù nhân thiệt mạng và gần 20 tù nhân bị thương khi các nhân viên an ninh tìm cách kiểm soát tình hình.



Ngoại trưởng Yemen Abubakr al-Qirbi nhận định tình trạng hỗn loạn hiện nay xuất phát từ các điều kiện kinh tế yếu kém. Theo ông, khoảng 40% trong tổng số 23 triệu người Yemen đang sống ở mức nghèo khổ và 1/3 dân số phải đối mặt với nạn đói.



Phát biểu tại cuộc họp Ngoại trưởng Hội nghị Hợp tác vùng vịnh tại Abu Dhabi ngày 8/3, ông Qirbi bày tỏ mong muốn các nhà tài trợ nước ngoài trợ giúp 6 tỷ USD nhằm hỗ trợ cho ngân sách Yemen trong năm năm tới.



Cùng ngày, tại Kuwait, hơn 1.000 người biểu tình đã tụ tập tại một bãi đỗ xe bên ngoài tòa nhà chính phủ đòi tiến hành cải cách và đổi mới cách thức lãnh đạo đất nước ở vương quốc nhiều dầu mỏ này. Cảnh sát đã được tăng cường bảo đảm an ninh. Cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình, không có thông tin về bạo lực./.





(TTXVN/Vietnam+)