Dụ dỗ nhân công và hạn chế họ đi lại là hành vi buôn người.

Báo cáo được Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton công bố ngày 19-6 (giờ địa phương), tức ba tháng trước khi ngày kỷ niệm 150 năm Tổng thống Abraham Lincoln đưa ra Tuyên ngôn giải phóng nô lệ vào tháng 9-1862.

Theo báo New York Times (Mỹ) ngày 20-6, báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ ghi nhận trong gần 27 triệu nạn nhân buôn người, đa số là phụ nữ và trẻ em bị ép buộc lao động hoặc mại dâm.

Báo cáo được soạn thảo dựa theo thông tin tập hợp từ 185 nước. Báo cáo ghi nhận chỉ có 33 quốc gia tuân thủ đầy đủ pháp luật về chống nạn buôn người.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton công bố báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ về nạn buôn người. Ảnh: AP

Tiêu điểm 28% số vụ buôn người đã gia tăng so với năm ngoái (42.291 người) trong khi số vụ truy tố chỉ tăng 10%. Đại sứ Mỹ đặc trách về nạn buôn người Luis CdeBaca

Trong 42 nước thuộc danh sách cần theo dõi, hầu hết không đưa ra được con số nạn nhân cụ thể hoặc không đưa ra bằng chứng cho thấy đã thực sự quan tâm đến công tác chống buôn người. Myanmar và Venezuela đã thoát khỏi danh sách cuối nhóm về buôn người và vươn lên nhóm đầu.

17 nước bị xếp cuối danh sách do đối xử với các nạn nhân buôn người như tội phạm và từ chối mọi quyền tự do của họ. Riêng đối với Syria, nước này đã không nỗ lực ngăn chặn lao động cưỡng bức và bóc lột tình dục. Nguyên nhân do tình hình bạo lực đã làm an ninh suy yếu.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định: “Hứa hẹn một cuộc sống tốt đẹp hơn là mồi nhử mà bọn buôn người sử dụng để dụ dỗ nạn nhân. Vì thế, mục tiêu của chúng ta là phải thực hiện được giấc mơ về cuộc sống tốt đẹp hơn cho họ”.

Báo cáo chỉ rõ nạn buôn người hiện nay có nhiều phương sách tinh vi, không đơn thuần là đưa người qua biên giới trái phép và bắt các nạn nhân làm mại dâm.

Đó có thể là chiêu dụ dỗ nhân công ra nước ngoài với lời hứa ngon ngọt sẽ có công việc lương cao, sau đó quyền tự do đi lại của nhân công nọ bị tước đoạt do hộ chiếu bị giữ, hoặc nạn nhân bị ép buộc lao động trong nước và bị hạn chế đi lại.

Báo cáo chỉ rõ bản chất của buôn người là từ chối quyền tự do của nạn nhân, bao gồm cả quyền tự do lựa chọn nơi sống và cách sống, tự do làm việc hay từ chối làm việc, tự do về thân thể của mình.

Báo cáo cho hay mối quan tâm của chính phủ các nước về vấn đề nhập cư bất hợp pháp đôi khi gây khó khăn trong công tác chống buôn người. Nhiều lúc nạn nhân buôn người bị xem như tội phạm hay người nhập cư bất hợp pháp.

Báo cáo nhấn mạnh bọn buôn người là tội phạm và kêu gọi mọi người giúp đỡ giải phóng, bảo vệ các nạn nhân đồng thời kêu gọi chính phủ các nước nỗ lực đối phó với vấn nạn này.

Tân Hoa xã đưa tin ngày 19-6 (giờ địa phương), Ủy ban châu Âu đã thông qua chiến lược năm năm mang tên Chiến lược của Liên minh châu Âu về loại bỏ nạn buôn người (2012-2016). Chiến lược mới gồm 40 biện pháp cụ thể xoay quanh năm trục ưu tiên liên quan đến phòng chống buôn người, bảo vệ và giúp đỡ nạn nhân, truy tố bọn buôn người.

DUY KHANG