Gần 29.000 người chết, 200.000 người bị thương

Quên mình vì học sinh Trường trung học cơ sở Đông Khí tọa lạc tại thị trấn Hán Vượng, TP Miên Trúc (tỉnh Tứ Xuyên). Thầy Lý Khai Thắng dạy ở tầng hai nhớ lại: + Khi đó tôi đang giảng bài, đột nhiên cảm thấy ngôi nhà chao đảo mạnh, tôi vội trấn an và yêu cầu học sinh ngồi yên trong lớp. Không ngờ nhờ vậy mà các em sống sót. Ba em học sinh ngồi bàn đầu quá sợ chạy ra khỏi lớp nhưng khi ra đến hành lang thì hành lang đổ sập. Một lúc sau, thầy Thắng chạy ra ngoài, nhìn thấy trong tám phòng học chỉ còn ba phòng đứng vững, trong đó có lớp của thầy. Thầy dẫn hơn 30 em học sinh còn lại xuống bãi trống và lúc này mới sực nhớ con trai mình học trên tầng ba. Trường học bây giờ chỉ còn là đống gạch đá. Biết chắc con mình đã bị vùi, thầy Thắng đành nuốt nước mắt đưa học sinh đến trung tâm cứu hộ. Thầy chủ nhiệm Tiêu Hiểu Xuyên và các giáo viên trường tiểu học Hy Vọng Lưu Hán thuộc thôn Hải Quang, thị trấn Khúc Sơn, huyện Bắc Sơn (tỉnh Tứ Xuyên) cũng là tấm gương tương tự. Lúc 2 giờ 28 trưa ngày 12-5, giờ nghỉ trưa của hơn 400 em học sinh vừa kết thúc được tám phút. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu rung, cửa sổ phòng học kêu lách cách. Các giáo viên hốt hoảng la to “Động đất!”, rồi gọi học sinh chạy ra sân. 12 phút sau, động đất ngày càng mạnh, nhà dân bắt đầu đổ. Các giáo viên nối tay nhau quây toàn bộ học sinh vào giữa và yêu cầu các em nằm xuống nền xi măng của sân bóng rổ. Mặc cho gạch vữa, bê-tông vỡ văng tứ tung, họ vẫn không chịu rời tay. Sau đó, thầy chủ nhiệm Tiêu Hiểu Xuyên và các giáo viên dẫn toàn bộ học sinh lên đỉnh núi cạnh trường vì lối ra vào trường đã bị lấp kín. Tối hôm ấy, vẫn còn 72 em chưa có người thân đến đón. Em lớn nhất mới 14 tuổi, em nhỏ nhất chỉ năm tuổi. Sáng hôm sau, thầy Xuyên quyết định vượt núi sơ tán vào trung tâm huyện. Đoạn đường dài 7,5 km nhưng dư chấn vẫn liên tục xảy ra. Trời mưa, đá rơi, núi lở vẫn tiếp tục. Rất may là sau sáu giờ vượt núi, các em lớp lớn dìu các em nhỏ cuối cùng thầy Xuyên và sáu giáo viên đã đưa 72 học sinh đến nơi an toàn. Sau đó, do không có xe cộ, lương thực, chăn ấm, các giáo viên đã động viên học sinh cố gắng chịu đựng đói rét chờ qua đêm. Sáng hôm sau mới có hai xe cứu hộ đưa các em về TP Miên Dương. Trong số học sinh, mười mấy em đã mất đi người thân. Bốn giáo viên biết được người thân gặp nạn, những người khác đến thời điểm đó vẫn chưa nhận được tin tức gia đình. HỒNG ANH