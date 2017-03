Gaza đã mất 300 triệu USD sau không kích của Israel

Cảnh đổ nát sau vụ không kích của Israel vào Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)



Theo Vietnam+



Trong báo cáo đánh giá thiệt hại sau tám ngày không kích của Israel, Phòng Thương mại Palestine cho biết những tổn thất kinh tế ở Dải Gaza lên tới 300 triệu USD.Ngoài ra, báo cáo trên còn tính đến cả thiệt hại đối với các lĩnh vực y tế và xã hội. Riêng ngành nông nghiệp chịu tổn thất tới 120 triệu USD, trong khi tất cả các hoạt động kinh tế bị ngừng trệ trong tám ngày này cũng gây tổn thất 40 triệu USD. Phần còn lại của số tổn thất trên thuộc về nhà cửa, cơ quan chính quyền và an ninh, cơ sở hạ tầng bị tàn phá bởi các cuộc không kích của Israel.Văn phòng này cũng đã kêu gọi dỡ bỏ mọi hình thức cấm vận của Israel đối với Dải Gaza để phù hợp với thỏa thuận do Ai Cập làm trung gian hòa giải nhằm chấm dứt chiến dịch không kích của Israel. Các cuộc không kích này đã khiến 168 người Palestine thiệt mạng; trong khi phía Israel có sáu người thiệt mạng do rốckét của người Palestine.Theo hãng tin IRNA, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cùng ngày tuyên bố với người đứng đầu Phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh rằng tám ngày giao chiến trên đã cho thấy Israel không còn lựa chọn nào khác ngoài việc "chịu khuất phục" trước các quyền của người Palestine.Ông Ahmadinejad chỉ rõ: "Những kẻ Do Thái đã lâm vào ngõ cụt và không có lựa chọn nào khác ngoài việc chính thức công nhận và chịu khuất phục trước quyền tuyệt đối của dân tộc Palestine.".