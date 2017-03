Giá dầu thô tăng vọt lên mức cao nhất bốn tháng qua

Giá dầu giao tháng 5/2009 tăng 1,57 USD (tương đương 3%) lên 54,34 USD/thùng - mức cao nhất kể từ 28/11.

Tính từ đầu năm tới giờ, giá dầu tăng khoảng 22%.

Giá xăng bán lẻ trung bình tại các cây xăng của Mỹ đêm qua cũng tăng đáng kể và lần đầu tiên trong 4 tháng qua đạt mức 2 USD/gallon do lượng xăng cung cấp ra thị trường đang có dấu hiệu giảm.

“Giá dầu đang nằm ở giữa một xu hướng đi lên nhẹ bởi cuối cùng đã có những tia hy vọng về sự hồi phục kinh tế”, Michael Lynch, chủ tịch hãng nghiên cứu Strategic Energy & Economic Research, tại Winchester, Massachusetts nói.

Theo AAA - tổ chức mô-tô lớn nhất Mỹ, giá xăng bán lẻ trung bình trên phạm vi toàn nước Mỹ đêm qua tăng 2,3% lên 2,009 USD/gallon.

Trong tuần trước, dự trữ xăng của Mỹ giảm 1,14 triệu thùng xuống 214,6 triệu thùng - thấp hơn 0,4% so với mức trung bình trong 5 năm qua.

Trong khi đó, dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 20/3 vẫn tiếp tục tăng 3,3 triệu thùng lên 356,6 triệu thùng - cao hơn 13% so với mức trung bình 5 năm qua.

“Nhu cầu tiêu thụ dầu đang có xu hướng tăng lên mặc dù hiện vẫn đang thấp hơn cùng kỳ năm trước”, Rick Mueller, Giám đốc bộ phận các thị trường dầu của Energy Security Analysis Inc. tại Wakefield, Massachusetts nhận định.

“Các nhà máy lọc dầu rốt cuộc cũng đang tăng cường hoạt động, và điều này sẽ khiến lượng dự trữ dầu thô giảm”, Rick Mueller nói.

Hơn nữa, theo ông Peter Beutel, Chủ tịch Cameron Hanover Inc. - một công ty tư vấn trong lĩnh vực năng lượng tại New Canaan, Connecticut "một số số liệu kinh tế đang cho thấy sự tồi tệ nhất có thể đã qua đi.

Bên cạnh đó, “nhiều khả năng trong cuộc họp vào ngày 28/5 tới, OPEC có thể tiếp tục cắt giảm sản lượng bởi họ muốn thấy giá dầu đứng ở mức 60-70 USD/thùng”, Robert Ebel, Chủ tịch Chương trình Năng lượng và An ninh quốc gia thuộc Center for Strategic and International Studies tại Washington nói.