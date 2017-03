Giải báo chí Pulitzer lần thứ 92 (Mỹ): Nhật báo The Washington Post thắng lớn

Ngày 7-4, giải báo chí Pulitzer lần thứ 92 đã được công bố tại Đại học Báo chí Columbia, TP New York (Mỹ). Ngoài giải Phục vụ cộng đồng được trao huy chương vàng, phần thưởng cho mỗi giải còn lại là 10.000 USD (160 triệu đồng VN).

Báo The Washington Post được trao giải Phục vụ cộng đồng (giải danh giá nhất) với loạt bài Có một Walter Reed khác của nhóm phóng viên Dana Priest, Anne Hull và Michel du Cille.

Loạt bài viết đã phơi bày tình trạng ngược đãi phổ biến đối với các cựu chiến binh Iraq và Afghanistan điều trị tại quân y viện Walter Reed (Washington DC). Loạt bài này đã gây phẫn nộ trong công luận. Bộ Quốc phòng, Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ đã lập tức ban hành nhiều biện pháp chấn chỉnh.

Báo The Washington Post còn giành năm giải thưởng khác gồm:

Giải Tin nóng: Loạt tin cập nhật liên tục về vụ thảm sát sinh viên của Seung-Hui Cho người Hàn Quốc tại Đại học Công nghệ Virginia ngày 16-4-2007.

Giải Phóng sự quốc gia: Loạt bốn bài viết về vai trò mờ nhạt nhưng đầy quyền lực của Phó Tổng thống Dick Cheney trong việc định hình chính sách quốc gia.

Giải Bình luận (cây bút bình luận Pearlstein): Các bài viết chẩn đoán và giải thích những căn bệnh phức tạp của nền kinh tế Mỹ.

Giải Phóng sự quốc tế (Steve Fainaru): Bài viết vạch trần thế giới giấu kín của hàng chục ngàn nhân viên an ninh đang làm nhiệm vụ đầy bất trắc tại Iraq.

Giải Phóng sự chuyên đề (Gene Weingarten): Bài viết về một thử nghiệm táo bạo về khoa học xã hội. Khi nghệ sĩ violin trứ danh quốc tế Joshua Bell cải trang biểu diễn tại ga xe điện ngầm Washington DC, những người đi đường hoàn toàn thờ ơ.

Tập thể Báo The Chicago Tribune cùng hai phóng viên Walt Bogdanich và Jake Hooker (Báo The New York Times) đồng đoạt giải Phóng sự điều tra với các bài viết về những sản phẩm tiêu dùng độc hại nhập từ Trung Quốc, cũng như những thiếu sót trong quy định giám sát an toàn về đồ chơi, chỗ ngồi trên xe và nôi trẻ em ở Mỹ.

Giải Phóng sự giải thích (Amy Harmon, báo The New York Times) dành cho phóng sự viết về những người phải đối mặt với những quyết định khó khăn sau khi kết quả kiểm tra ADN cho thấy các gien biến thể có thể gây bệnh chết người.

Các bài viết điều tra của David Umhoefer (Báo Milwaukee Journal Sentinel) đã nhận được giải Phóng sự địa phương. Bài viết nói về những mánh khóe nâng lương hưu ở hạt Milwaukee (bang Wisconsin).

Nữ phóng viên Preston Gannaway (Báo Concord Monitor) đã đoạt giải Ảnh chuyên đề. Bức ảnh có tựa đề Hãy nhớ tôi, mô tả những khoảnh khắc xúc động trong gia đình của bà Carolynne St. Pierre mắc bệnh ở giai đoạn cuối. Bà bị bệnh ung thư gan dạng hiếm vào năm 2004 trước khi kết hôn.