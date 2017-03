Giải cứu 14 thủy thủ bị cướp biển Somalia bắt

Thành viên tàu HSwMS Carlskrona trò chuyện với thủy thủ Ấn Độ được giải cứu sau vụ cướp biển. Ảnh: Somaliland

Chuẩn Đô đốc Bob Tarrant - một chỉ huy EUNAVFOR, cho biết tàu của các thủy thủ bị tấn công hôm 5-6. Thuyền trưởng tàu đã kịp gửi tín hiệu cầu cứu trước khi 12 tên cướp có vũ trang xông lên giành quyền kiểm soát tàu.

Ngay khi nhận được tin báo, tàu chiến HSwMS Carlskrona của hải quân EU và tàu chiến HNLMS Van Speijk của Hà Lan đã lao đến hiện trường. HSwMS Carlskrona - tàu chiến của hải quân hoàng gia Thụy Điển, sau đó cũng đến hỗ trợ.

Tàu HSwMS Carlskrona sau đó điều một trực thăng bay lên phía trên giám sát tàu bị cướp. Lúc này, bọn cướp buộc thuyền trưởng tiến đến gần bờ biển Somalia. Sau đó nhân đêm tối nhóm cướp biển chuồn lên bờ, bỏ lại chiếc tàu vừa cướp được cùng 14 thủy thủ.

Tờ The Hindu ngày 7-6 đưa tin hiện các thủy thủ an toàn và đang trên đường trở về nhà.

Theo Cục hàng hải quốc tế (IMB), trong năm 2012, số vụ cướp biển trên Vịnh Aden và ngoài khơi Somalia giảm mạnh với chỉ 75 vụ, trong đó có 14 vụ được cho là do cướp biển Somalia thực hiện. Nguyên nhân được cho là do sự tăng cường hoạt động quân sự của các lực lượng chống cướp biển quốc tế cũng như do thời tiết.

Theo Minh Anh (TTO)