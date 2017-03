Giám đốc cảnh sát Yemen thiệt mạng do đánh bom

Nguồn tin nhận định ông Mouzay đã tử nạn tại khu vực lân cận Cairo do quả bom gắn trên xe phát nổ khi ông đang trên đường tới nơi làm việc.



Quan chức trên nói: "Ông Mouzay từng là mục tiêu trong một số vụ mưu sát bất thành trước đó tại Aden."



Trong khi đó, các nhân chứng cho biết vụ nổ gần như chắc chắn là do một thiết bị nổ được gắn ngay dưới ghế lái xe của ông Mouzay.



Vụ nổ có sức công phá rất lớn... chiếc xe của ông bị phá hủy hoàn toàn ngay tại hiện trường.



Các lực lượng an ninh đang tiến hành điều tra vụ việc./.

(Theo Vietnam+)