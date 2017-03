Giảm thuế, dân Mỹ thích Obama

Theo hai kết quả thăm dò công bố ngày 23-2, dân Mỹ đánh giá tích cực về tháng cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Barack Obama và kế hoạch chấn hưng kinh tế của ông.

Cuộc thăm dò của Báo The Washington Post và kênh truyền hình ABC News cho thấy 64% những người được hỏi ủng hộ kế hoạch kích cầu 787 tỷ USD. Còn theo cuộc thăm dò thứ hai của Báo The New York Times và kênh truyền hình CBS News, 63% hài lòng với chính sách của chính phủ mới và 75% lạc quan về nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama.

Trong gói kích cầu 787 tỷ USD, ông Obama đã lệnh cho Bộ Tài chính từ ngày 1-4 thực hiện ngay chương trình giảm thuế trực tiếp vào lương liên quan đến 150 triệu lao động. Chương trình này hoàn toàn khác với kế hoạch của tổng thống tiền nhiệm George Bush vốn chỉ nhằm giảm thuế cho một bộ phận thiểu số trung lưu.

Ông Mai Khắc là kỹ sư về hưu ở TP Bedford (bang Texas) từ năm 1971 kể: “Năm 1973, tôi đã chứng kiến khủng hoảng kinh tế. Thời đó thất nghiệp lên đến 10%. Chúng tôi phải đi làm bằng xe đạp, chi tiêu tằn tiện. Dân chúng biểu tình khắp nơi đòi Mỹ rút quân khỏi Việt Nam. Nếu so sánh thì thời ấy còn khổ hơn bây giờ nhiều nhưng thuế thì không giảm như chính quyền ông Obama”.

Mỗi gia đình trung bình được giảm thuế 65 USD/tháng. Tính ra hai vợ chồng thu nhập 39.000-66.000 USD/năm thì mỗi năm tiết kiệm được 1.118 USD tiền thuế. Đây quả là số tiền không nhỏ trong tình hình kinh tế suy thoái.

Theo Trung tâm Chính sách thuế, với chương trình giảm thuế này, ngân sách sẽ bị thất thu 3.500 tỷ USD vào năm 2018 và sẽ tăng lên 5.000 tỷ USD nếu gộp luôn phần giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ, như thế Mỹ sẽ thêm nợ nần. Do đó, nếu 60% dân Mỹ ủng hộ chương trình giảm thuế thì vẫn còn 39% chống đối, nhất là những người theo đảng Cộng hòa như dân biểu liên bang Joseph Cao Quang Ánh (Joseph Cao).

Ông Cao Quang Ánh đại diện bang Louisiana là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Quốc hội. Ông đã bỏ phiếu chống kế hoạch kích cầu của Tổng thống Obama với lý do ngân sách phải gánh nợ. Sau đó, một số mục sư Mỹ gốc Phi bắt đầu chiến dịch bãi miễn ông vì cho rằng ông đi ngược đường lối. Ủy ban bãi nhiệm đã thu thập được hơn 13.000 chữ ký cử tri.

Theo luật bang Louisiana, muốn bãi miễn dân biểu của bang phải thu thập đủ 100.000 chữ ký hợp lệ của cử tri đi bầu trong địa hạt, tức khoảng 1/3 cử tri ghi danh trong cuộc bỏ phiếu cho ông Cao Quang Ánh vừa qua. Tuy nhiên, hiến pháp Mỹ không cho phép cử tri bãi miễn dân cử liên bang như nghị sĩ, dân biểu, phó tổng thống và tổng thống.

Cũng bởi có người phản đối nên Tổng thống Obama quyết định không còn cách nào hơn là thắt lưng buộc bụng, cắt giảm ngân sách. Mục đích giảm thuế nhằm tạo điều kiện cho người dân có thêm tiền tiêu xài để vực dậy kinh tế yếu kém chứ không phải để bỏ tiền vào ống heo tiết kiệm. Tuy nhiên cũng có người băn khoăn: Liệu người dân có chi xài hay không trong khi chỉ số tiêu dùng nội địa đang giảm 1,4% chứ không phải 0,3% như dự báo?

Dù sao thì giảm thuế cũng chỉ là chuyện trà dư tửu hậu đối với người Việt mình ở xứ người vốn lúc nào cũng thủ thế trong cuộc sống. Người Mỹ thì khác, họ không ôm tiền trong mình, lúc nào cần thì cắt giảm chi tiêu nếu thấy có thể giảm được.