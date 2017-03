Giáo sư ĐH Oxford bị đồng nghiệp kẹp cổ chết

Vụ việc diễn ra từ đầu năm, tuy nhiên gần đây giới chức trách mới công bố chi tiết nguyên nhân tử vong.

Theo cơ quan chức năng, giáo sư Rawlings (50 tuổi) đã có mặt tại nhà đồng nghiệp là giáo sư Devider Sivia (49 tuổi) ở làng Southmooor, thuộc thành phố Oxfrodshine hôm 11-1. Đột nhiên, ông Rawlings lên cơn kích động, tấn công và đòi giết bạn mình.

Để tự vệ, ông Sivia đã khóa đầu ông Rawlings suốt 20 phút cho đến khi nghe người bạn mình thì thào "vĩnh biệt cuộc đời độc ác". “Hầu hết thời gian tôi cố gắng giữ ông ấy khỏi tấn công tôi” - ông này khai với cảnh sát.

Giáo sư Steven Rawlings (trái) và giáo sư Devinder Sivia - Ảnh The Telegraph

Giáo sư Rawlings tử vong sau đó. Cảnh sát bắt giam giáo sư Sivia nhưng tòa án địa phương đã trả tự do cho ông vì nhận định đây là trường hợp tử vong do tai nạn. Chuyên gia pháp y Nicholas Hunt cũng xác nhận ông Rawlings chết vì cơn đau tim do áp lực đè nặng ở cổ.

Rawlings và Sivia là bạn hơn 30 năm nay, từ lúc còn là sinh viên ở St. Peter’s College thuộc Đại học Cambridge hồi thập niên 1980. Hai người cùng viết chung quyển sách Những cơ sở của toán học (Foundations of Science Mathematics), xuất bản năm 1999.

Vợ giáo sư Rawlings cho biết ông có tiền sử bệnh tâm thần do “phản ứng phụ” của một loại thuốc chống sốt rét mang tên Lariam. Tháng 4-2011, ông cũng được chẩn đoán suy nhược hoàn toàn. Bà xác nhận hai ông Rawlings và Sivia là bạn tốt của nhau.

Theo Tr. Lâm (NLĐO / BBC, The Telegraph)