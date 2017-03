Giao thông ở châu Âu bị gián đoạn do bão tuyết

Ngày 1/12, giao thông ở châu Âu rơi vào tình trạng hỗn loạn khi nhiều sân bay và nhà ga lớn buộc phải đóng cửa do tuyết rơi dày phủ kín các đường băng, đường ray khiến các chuyến bay và tàu không thể khởi hành.



Tại Anh, sân bay Gatwich ở London và sân bay Edinburgh ở Scotland đã quyết định ngừng hoạt động ít nhất tới chiều 2/12, để chờ các nhân viên cứu hộ dọn lượng tuyết ước tính dày 15cm phủ trên các đường băng. Sân bay Basel và sân bay quốc tế Geneva ở Thụy Sĩ cũng phải đóng cửa do các chuyến bay không thể cất cánh vì tuyết rơi dày đặc.



Sân bay lớn nhất Thụy Sĩ là Zurich và Frankfurt ở Đức, cảng hàng không nhộn nhịp thứ ba châu Âu, tuy không phải đóng cửa hoàn toàn, song cũng phải hoãn và hủy bỏ hàng trăm chuyến bay do điều kiện thời tiết xấu.



Tại Pháp, sân bay Lion và Saint-Exupéry đã phải đóng cửa từ tối 30/11, toàn bộ các đường bay đều bị tuyết phong tỏa. Liên đoàn đường sắt SNCF đã tuyên bố rằng 20% các chuyến tàu nhanh TGV từ Paris đi các tỉnh nằm trên trục Tây-Nam đã bị hủy bỏ.



Mùa đông năm nay đến sớm hơn và không khí lạnh buốt những ngày vừa qua đã kéo nhiệt độ xuống âm 15-20 độ C. Ở nhiều vùng trên nước Pháp, đặc biệt vùng Rhone-Alpes và vùng tam giác Chartres-Orléans-Chateaudun, tuyết phủ dày 10-20cm, nhiệt độ xuống tới âm 15-20 độ C gây rất nhiều khó khăn cho việc đi lại trên các tuyến đường bộ và đường sắt, cũng như việc đến trường của học sinh.



Báo Thế giới ngày 1/12 đưa tin khoảng 7.200 xe tải cỡ lớn đã bị ách tắc thành đoàn dài ở Auvergne và Rhone-Alpes. Các tuyến xe công cộng đưa học sinh đến trường cũng bị ngừng trệ. Tại Auvergne, 40 người bị mắc kẹt trong ôtô phải viện đến sự giúp đỡ của nhân viên cứu trợ.



Tại một số khu vực ở Italy, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha và Albania, tuyết rơi dày, mưa lớn và lũ lụt vẫn tiếp tục hoành hành khiến hàng chục người chết, hàng trăm người phải đi sơ tán và nhiều nhà cửa bị ngập chìm trong nước.



Trong khi đó, tại Venezuela, mưa lớn tiếp tục kéo dài đã gây ra những trận lũ lớn và lở đất. Ít nhất 25 người chết và hàng nghìn người bị mất nhà cửa do mưa lũ.



Ngay tại thủ đô Caracas, tình trạng mưa lớn gây lở đất đã buộc chính quyền phải sơ tán hàng chục người sống trong các khu nhà ổ chuột bên sườn núi đến khu vực dinh tổng thống ở tạm, chờ đến khi chính phủ tìm ra chỗ ở mới.



Tổng thống Hugo Chavez ngày 1/12 đã có chuyến thị sát tới khu nhà ổ chuột ở phía Tây Caracas kêu gọi người dân đi sơ tán, tránh nguy cơ lở đất có thể xảy ra./.





(TTXVN/Vietnam+)