Giao tranh đẫm máu tại trụ sở Bộ Nội vụ Yemen

Lực lượng an ninh Yemen luôn phải đề cao cảnh giác trong tình trạng bất ổn kéo dài suốt 6 tháng qua

Một quan chức an ninh cấp cao của Yemen cho hay, hơn 300 tay súng trong trang phục an ninh đã tấn công trụ sở Bộ Nội vụ. Các tay súng hầu hết thuộc một nhóm nổi dậy người Shiite đóng tại tỉnh Saada ở phía Bắc, trong đó có cựu chỉ huy Cơ quan An ninh Trung Ương Yahia Mohammed Abdullah Saleh - cháu trai của Tổng thống Ali Abdullah Saleh cùng một số họ hàng và các cảnh sát trung thành với vị Tổng thống bị lật đổ này.

Vụ tấn công khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có 3 cảnh sát và nhiều người khác bị thương. Tất cả các tuyến đường dẫn đến trụ sở Bộ Nội vụ đã bị phong tỏa. Giao tranh vẫn đang diễn ra dữ dội, 8 xe bọc thép đã được huy động tới khu vực này.

Những kẻ nổi dậy cáo buộc chính phủ đương thời là một bộ máy tiêu cực và tham nhũng.

Trước đó chỉ hai ngày, nổ súng dữ dội cũng đã xảy ra tại chính địa điểm này. Khoảng 100 tay súng trung thành với cựu Tổng thống Saleh đã xông vào chiếm tòa nhà Bộ Nội vụ và yêu cầu được tham gia lực lượng cảnh sát với lý do cựu Tổng thống Saleh đã hứa sẽ cho họ gia nhập lực lượng cảnh sát vì đã có công giúp ngăn chặn cuộc nổi dậy hồi năm ngoái.

Theo Linh San (NLĐO / AP)