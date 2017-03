Giao tranh tại Sudan làm hàng trăm người chết

Khu vực Nam Kordofan trên bản đồ. (Nguồn: Internet)

Theo Thống đốc bang Nam Kordofan, ông Ahmed Haroun, giao tranh xảy ra khi một số lượng lớn các tay súng của SPLA tiến vào thành phố Taloudy. SAF đã giáng trả mạnh mẽ, tiêu diệt hàng trăm tay súng SPLA và đẩy lùi lực lượng tấn công.



Người phát ngôn SAF Al-Sawarmy Khalid Saaid cũng xác nhận thông tin SPLA đã huy động khoảng 700 tay súng, trong đó có 12 sỹ quan cao cấp, tham gia cuộc tấn công.



Trong khi đó, người phát ngôn của SPLA, ông Qamar Dalma tuyên bố giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Các tay súng của SPLA đã tiêu diệt 273 binh sỹ SAF và đã kiểm soát được một nửa Taloudy.



Bang Nam Kordofan giàu dầu mỏ nằm ở miền Nam của Sudan, giáp ranh với Cộng hòa Nam Sudan mới được thành lập. Trong nhiều tháng qua, Nam Kordofan là địa bàn thường xảy ra giao tranh giữa binh sỹ SAF với các tay súng của Chi nhánh phía Bắc của SPLA.



Vừa qua, Cộng hòa Sudan đã kiến nghị lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cáo buộc Cộng hòa Nam Sudan vi phạm Thỏa thuận Hòa bình Toàn diện (CPA), gây ra những bất ổn an ninh ở khu vực Nam Kordofan như cung cấp vũ khí, nơi ẩn náu và huấn luyện các tay súng nổi dậy để phá hoại an ninh của Sudan.



Chi nhánh phía Bắc của SPLA - nhánh vũ trang của Phong trào Giải phóng nhân dân Sudan (SPLM) đang cầm quyền tại Nam Sudan - là lực lượng hoạt động mạnh tại khu vực biên giới giữa Sudan và Nam Sudan. Nhóm vũ trang này cáo buộc Đảng Đại Dân tộc cầm quyền tại Sudan và SAF đã đạt được một thỏa thuận về vấn đề an ninh tại Nam Kordofan mà không tham khảo quan điểm của SPLM, đồng thời có ý đồ giải giáp lực lượng này./.

