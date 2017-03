Giết người, đốt phá náo loạn khắp nam Pakistan

Xe ôtô bị đốt cháy ở Karachi trong làn sóng bạo loạn sớm nay. (Ảnh: dawn)



Theo Thanh Hảo (VNN/ AP)

Hàng chục xe ôtô, cửa hiệu bị phóng hỏa khi lực lượng an ninh cố giành quyền kiểm soát thành phố lớn nhất đất nước này.Karachi, thành phố hơn 16 triệu dân nằm ở phía nam Pakistan, có lịch sử về xung đột tôn giáo, sắc tộc và chính trị. Nơi đây cũng là đại bản doanh của các tay súng al-Qaeda và Taliban. Sự ổn định của Karachi đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với Pakistan bởi vì đây là một trung tâm thương mại chính của đất nước.Bạo loạn tung hoành ở Karachi sau khi Raza Haider, một nhà lập pháp địa phương, bị bắn chết cùng với vệ sĩ của ông tại một thánh đường ở Nazimabad trong lúc đang cầu nguyện hôm 2/8.Ông Haider là thành viên của Phong trào Muttahida Qaumi, một chính đảng điều hành Karachi và đại diện cho con cháu những người nhập cư từ Ấn Độ đã định cư ở Pakistan khi nước này được thành lập năm 1947.Quan chức tại nhiều bệnh viện khác nhau ước tính tổng số người chết tính đến 3h sáng nay là 37. Khoảng 80 người khác bị thương do trúng đạn. Một siêu thị đồ dùng gia đình nằm trong số những cửa hiệu bị đốt cháy.Jamil Soomro, phát ngôn viên của tỉnh Sindh cho hay, ít nhất 10 người đã bị bắt giữ. Cảnh sát và lính cơ động đã được điều tới đảm bảo an ninh trên toàn thành phố. Tuy nhiên, súng vẫn nổ trong buổi sáng nay và hỏa hoạn vẫn bùng lên ở một số khu vực.Chính phủ đã yêu cầu toàn bộ các trường học ở Karachi cùng các trung tâm khác trong tỉnh Sindh phải đóng cửa trong hôm nay. Một số người cho rằng có "những bàn tay vô hình" đứng sau làn sóng bạo lực này."Thật buồn. Chúng tôi tin đó là hành động của những thế lực muốn gây sóng gió cho chính phủ dân bầu", phát ngôn viên Soomro nhấn mạnh.