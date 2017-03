Giới chức Israel bất đồng vấn đề gây chiến với Iran

Tổng thống Israel Simon Peres bị phê phán vì lập trường "quá mềm mỏng" trong vấn đề Iran. (Ảnh: AFP)

Phát biểu tại Dinh Tổng thống, ông Peres nói: "Bất chấp những mối đe dọa đang tồn tại trong khu vực, Israel đang mạnh chưa từng có, nên không có lý do gì phải run sợ. Tuy nhiên, cũng không vì thế mà có những hành động liều lĩnh để dẫn tới những thất bại khôn lường. Israel không chỉ chờ đợi một tương lai an ninh, ổn định, mà còn hy vọng giải quyết hòa bình các cuộc xung đột.”



Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehoud Barak lại khẳng định: "Quân đội Israel đã chuẩn bị cho mọi phương án, sẵn sàng giáng trả mọi mối đe dọa, cho dù nó cận kề nơi biên giới hay ở cách xa đất nước. Chúng ta cần phải nhớ rằng Israel có những kẻ thù quyết không chịu công nhận quyền tồn tại của Nhà nước Do Thái (ám chỉ Iran).”



Theo ông Barak, thực tế hiện nay đòi hỏi Israel phải có những quyết định "nhanh chóng và khó khăn" (về Iran) và phải huy động mọi tiềm năng kinh tế và quốc phòng của đất nước để thực hiện quyết định này.



Nguồn tin này nhận định những tuyên bố trên một lần nữa chứng tỏ đang có sự bất đồng rất lớn giữa Phủ Tổng thống và Chính phủ Israel về việc có nên phát động cuộc chiến chống Iran hay không.



Trước đó hai tuần, nhiều quan chức Chính phủ Israel đã công khai phê phán lập trường "quá mềm mỏng" của ông Peres trong vấn đề Iran./.

(Theo Vietnam+)