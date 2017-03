Giới trẻ điên cuồng vì phiếu giảm giá

Sự thèm muốn tiết kiệm không phải là cần thiết với Ding vì nữ kỹ sư thử nghiệm phần mềm 32 tuổi này tương đối giàu có. Tuy nhiên, săn lùng các phiếu, thẻ giảm giá đang trở thành một lối sống của không ít người tiêu dùng kiểu phương tây và đặc biệt là giới trẻ Trung Quốc. Được biết đến dưới cái tên "thế hệ coupon" (thế hệ phiếu giảm giá), những người như Ding đang thay đổi cách kinh doanh tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Các công ty toàn cầu như Nike và công ty địa phương như chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh như Yonghe đang tranh thủ những người săn lùng món hời. Sự háo hức về các thỏa thuận chiết khấu của giới trẻ đã sản sinh ra các câu lạc bộ giảm giá, các nhóm mua hàng chung trên mạng và các ki ốt vệ đường chuyên phân phát phiếu giảm giá.



Một chiến dịch dự định kéo dài 3 tuần của Mercedes-Benz để quảng cáo cho chiếc ô tô hai chỗ hiệu Smart đã kết thúc trong vòng chưa đầy 4h khi hơn 200 chiếc xe đã được những người bán lẻ nổi tiếng trên mạng rinh về với giá 135.000 NDT/chiếc, giảm 20% so với giá chuẩn.



Việc săn lùng phiếu, thẻ giảm giá là một hiện tượng hướng giới trẻ còn khá mới ở Trung Quốc. Tuy nhiên, ở phương Tây, người dân đã quen với các phiếu giảm giá từ rất lâu. Coca-Cola thường phát phiếu giảm giá ngay từ đầu thế kỷ 20 nhưng ở Trung Quốc, xu hướng này cho thấy dấu hiệu về kinh tế toàn cầu.



Thói quen chi tiêu của 350 triệu người Trung Quốc trong độ tuổi 18 đến 35 được coi là rất quan trọng trong việc thúc đẩy sự hồi phục của thế giới từ thời kỳ suy thoái và để một ngày Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới.



Ding và những thành viên khác của "Chiết khấu cho những người độc thân" - một diễn đàn trên mạng, gần đây đã có một cuộc họp mặt tại một nhà hàng. Ding khoe với mọi người chiếc đồng hồ thể thao mà cô có được khi tự chụp ảnh mình trước một siêu thị máy tính của Lenovo trong một sự kiện khuyến mại. Một người khác lại kể về món hời mới nhất của mình: 2 thùng nước quả, mỗi thùng giá 4 NDT. "Làm sao cô uống hết được toàn bộ chỗ nước quả đó", một người hỏi. "Tôi sẽ làm quà cho bạn bè và gia đình", Shan Yunfei, người có mức lương tương đối cao cho hay. Shan là trợ lý hành chính tại một công ty thiết kế nói: "Mọi người đều thích khi tôi mang về nhà sản phẩm mới".



Ngay cả bữa ăn hiện giờ cũng được miễn phí. Những cửa hàng ăn mới mở thường mời những người như Ding và Shan tới ăn uống vì họ là những người thường xuyên viết bài về các quán ăn trên trang Dianping.com - trang web chuyên liệt kê các nhà hàng ăn, được ưa chuộng nhất.



Tại Trung Quốc, các ki ốt phát phiếu giảm giá có mặt tại ga tàu điện ngầm, trung tâm mua sắm, siêu thị và gần như mọi hãng lớn đều phân phát phiếu giảm giá. Eyeball China, một công ty có trụ sở tại Bắc Kinh, mỗi ngày in 170.000 phiếu giảm giá cho các cửa hàng ăn, hiệu cho thuê xe, cửa hàng bán hàng hóa và dịch vụ khác và đặt tại 200 ki ốt trên toàn thành phố.



Amy Yu, một nhân viên bất động sản, đã dừng chân bên ngoài siêu thị Carrefour tại nam Bắc Kinh để lấy khoảng một chục phiếu giảm giá của cửa hàng mỳ Yonghe và McDonald. Yu trông rất chuyên nghiệp. Cô chạm vào màn hình, tìm kiếm những thỏa thuận hời nhất. Chiếc máy nhả ra hàng chục coupon giảm giá. "Tôi làm việc và ăn uống quanh đây, nên tôi thường in nhiều coupon giảm giá dù tôi có dùng hay không".

Theo Hoài Linh (VNN /Independent)