Giới trẻ lên tiếng tại HĐBA

“Liệu Liên Hiệp Quốc (LHQ) có giải pháp gì để ngăn hai miền Triều Tiên xung đột với nhau?”, “LHQ có thể làm gì để giúp Somalia?”, “LHQ sẽ làm gì để ngăn trẻ em bỏ học và tham gia các hoạt động khủng bố?”... Đó là 3 trong số nhiều câu hỏi được đưa ra tại một sự kiện dành cho giới trẻ tại Hội đồng Bảo an (HĐBA) được LHQ tổ chức đầu tiên tại trụ sở ở thành phố New York (Mỹ) hôm 21-12.





Các đại biểu tham dự sự kiện dành cho giới trẻ tại

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 21-12. Ảnh: UN Photo



Theo Hoàng Phương ( NLĐ)



Theo Tân Hoa Xã, sự kiện này có chủ đề “Thế giới của các em, tương lai của các em: Những giọng nói của một thế hệ mới”, thu hút sự tham gia của hơn 150 thanh thiếu niên từ khắp thế giới và đại diện 15 thành viên HĐBA. Các vấn đề được thảo luận tại sự kiện rất đa dạng, từ chủ nghĩa khủng bố, sự biến đổi khí hậu cho đến tình trạng nghèo đói, thiếu nước, sự phân hóa về tôn giáo và chính trị trên thế giới...Trước thềm sự kiện, khoảng 1.000 người tuổi từ 13 đến 21 tại hơn 90 nước đã gửi câu trả lời dưới dạng thư tay, e-mail và video cho câu hỏi: “Thách thức nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh mà thế hệ các em đang đối mặt?”. Một thiếu niên 17 tuổi từ Tunisia khẳng định rằng khủng bố là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh quốc tế hiện nay. Còn một cô gái 19 tuổi người Cộng hòa Czech cho rằng sự lãnh đạo thiếu hiệu quả là thách thức nghiêm trọng nhất.Trong một thông điệp video, một thiếu nữ Venezuela 17 tuổi hỏi rằng liệu các nhà lãnh đạo thế giới có thể “đổi vũ khí lấy một nụ cười” và liệu HĐBA có thể ngăn việc đổ tiền vào chiến tranh hay không. Theo cô, hãy dùng số tiền này để “đầu tư cho tương lai của chúng em thông qua việc chăm sóc sức khỏe, giáo dục và an ninh”.Phát biểu tại sự kiện, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết: “Thông điệp những thanh thiếu niên này gửi cho chúng ta rất đơn giản và rõ ràng: Hãy hành động, thực hiện cam kết và lời nói phải đi đôi với việc làm”. Đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice nói rằng điều quan trọng là HĐBA nghe được ý kiến của giới trẻ, trò chuyện với họ và hưởng lợi từ trí tuệ của họ để phục vụ cho công việc của họ hằng ngày.