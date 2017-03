Gruzia tuyên bố bóc trần mạng lưới gián điệp Nga

Trong khi đó, Viện Kiểm sát Gruzia cũng xác nhận rằng những tin tức do bốn phóng viên ảnh cung cấp là "đặc biệt quan trọng" và góp phần đảm bảo an ninh của Gruzia.



Họ đã cung cấp danh sách điệp viên nằm vùng của Nga và những người liên quan cùng các tổ chức ở Gruzia được an ninh Nga tài trợ cũng như kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể của họ cùng phương pháp thu thập tin tức.



Hôm 22/7 qua, Tòa án Tbilisi đã kết án tù treo đối với bốn phóng viên ảnh Gruzia bị các nhân viên phản gián nước này bắt ngày 7/7 nhưng sau đó họ đã được thả./.

