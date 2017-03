Guatemala bác yêu cầu tị nạn của ông McAfee

Ông John McAfee - Ảnh: AFP



Tổng thống Guatemala Otto Perez Molina ngày 6.12 cho biết nước này sẽ từ chối yêu cầu tị nạn của ông McAfee, do một cuộc phân tích sơ bộ cho thấy ông này không phải là nạn nhân của sự khủng bố chính trị ở Belize.Ông McAfee đã nhập cảnh trái phép Guatemala hôm 4.12 và tuyên bố mình là nạn nhân của sự quấy rối và khủng bố chính trị ở Belize.Giới chức Belize nói ông McAfee là “người liên quan” đến vụ sát hại một người hàng xóm. Người này vốn là nhà thầu và cựu lính thủy đánh bộ Mỹ, trước đó từng có gây gổ, xích mích với ông McAfee.Người hàng xóm trên đã than phiền về hai con chó của ông McAfee, còn ông McAfee lại buộc tội người hàng xóm đầu độc chúng.Do không có trát bắt ông McAfee, Tổng thống Molina nói ông McAfee có thể sớm bị trục xuất khỏi Guatemala trừ phi có sự can trở về mặt pháp lý đối với động thái này.Đại sứ quán Mỹ ở Guatemala đã ra thông báo ủng hộ ông McAfee.Trong khi đó, ông McAfee, năm nay 67 tuổi, đã phải nhập viện ngày 6.12 sau khi bị “những vấn đề về tim”. Các bác sĩ nói có thể ông đang bị chứng loạn nhịp tim do căng thẳng.Vị triệu phú "diệt vi rút máy tính" người Mỹ này bôn đào đến Guatemala cùng với một người bạn gái 20 tuổi.