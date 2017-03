Hà Lan bắt hai nghi can khủng bố

Lệnh bắt được thực hiện theo thông báo của Mỹ. Theo Bộ An ninh nội địa Mỹ, hai nghi can tên Ahmed Mohamed Nasser Al-Soofi 48 tuổi và Hezem Al-Murisi 37 tuổi. Al-Soofi người gốc Yemen cư trú tại Detroit (bang Michigan) từ ba năm nay. Al-Murisi là công dân Yemen đến Mỹ bằng visa du lịch, cùng cư trú tại Detroit. Hai nghi can bay từ Birmingham (bang Alabama) và từ Memphis (bang Tennessee) đến Chicago.

Tại sân bay Birmingham, Al-Soofi bị tình nghi vì mặc quần áo quá rộng. Cảnh sát xét hành lý và tìm thấy điện thoại di động cột với chai chất lỏng, ba con dao, dụng cụ khui đồ hộp, một số điện thoại di động, đồng hồ và 7.000 USD. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn để Al-Soofi bay đến Chicago.

Từ Chicago, đúng ra Al-Soofi có lịch bay đến sân bay quốc tế Washington Dulles (bang Virginia) rồi bay tiếp đi Hà Lan. Tuy nhiên, Al-Soofi bất ngờ chuyển sang bay thẳng đến Hà Lan cùng với Al-Murisi. Cảnh sát Mỹ nhận định có thể hai nghi can muốn kiểm tra mức độ an ninh hàng không trước khi thực hiện âm mưu khủng bố.

ĐĂNG KHOA (Theo Xinhua, Fox News, CNN)