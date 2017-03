Hạ viện Nhật bầu thủ tướng mới

52.000 du khách Trung Quốc đến Nhật trong tháng 11, giảm 44% so với cùng kỳ năm 2011. Tổng cục Du lịch Nhật ghi nhận nguyên nhân do căng thẳng Trung-Nhật trong tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Tổng cộng có 648.600 du khách nước ngoài đến Nhật trong tháng 11, tăng 17,6%. Trung Quốc là nước duy nhất có số du khách đến Nhật giảm trong tháng. *** Tiêu điểm Tái thiết + phục hồi kinh tế + cải cách giáo dục + củng cố ngoại giao + bảo đảm an ninh = Nước Nhật mới. Công thức của tân Thủ tướng SHINZO ABE