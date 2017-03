Hai bộ trưởng từ chức

Cuối tuần trước, ông đã bất ngờ gửi đơn từ chức cho chủ tịch đảng của ông (Liên minh xã hội Thiên chúa giáo) nhưng đơn bị bác. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục khăng khăng đòi từ chức. Ông Michael Glos giữ chức bộ trưởng từ tháng 11-2005. Ông đã nhiều lần đề nghị bà thủ tướng ban hành chính sách cắt giảm thuế nhằm kích cầu tiêu dùng và đầu tư nhưng không có kết quả.

Cùng ngày tại Madagascar, bà bộ trưởng Quốc phòng Cécile Manorohanta đã thông báo từ chức sau khi lực lượng vệ binh tổng thống bắn vào những người biểu tình trước dinh tổng thống hai hôm trước làm 28 người chết, 212 người bị thương. Bà viết trong thông báo: “Với tư cách làm mẹ, tôi không chấp nhận bạo lực... Tôi quyết định không tham gia chính phủ này kể từ giờ phút này”. Bộ An ninh nội địa đã thông báo trên truyền hình cấm tụ tập vì lý do an ninh. Ai vi phạm sẽ bị tống giam.