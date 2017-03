Hai em bé chào đời bên trong tòa nhà sập

Các tình nguyện viên và lực lượng cứu nạn nỗ lực tìm kiếm những người vẫn đang mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà, bất kể ngày đêm. Ảnh: AFP.



Theo Thu Hằng (VNE)



Nhân viên đội cứu hỏa Bangladesh cho biết, hai trẻ sơ sinh đã ra đời trong đống đổ nát của toà nhà 8 tầng bị sập hôm 24/4, theo Times of India.Mẹ của các em bé này là hai nữ công nhân xưởng may, bị mắc kẹt dưới đống bê tông ở tầng trệt của tòa nhà. Hai bà mẹ và các em bé đã được giải thoát an toàn cùng hơn 2.000 người khác.Phần lớn số người thiệt mạng trong vụ sập nhà 8 tầng ở ngoại ô thủ đô Dhaka là những công nhân của 5 xưởng may ở trong tòa nhà. Tính đến ngày hôm qua, con số thương vong đã lên tới 304 người. Chính quyền đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót và vẫn đang bị mắc kẹt trong tòa nhà.5 xưởng may ở tòa nhà bị sập có lực lượng lao động chủ yếu là các công nhân nữ, trong số đó có nhiều người đang mang thai và vẫn chưa được giải thoát ra ngoài. Một phát ngôn viên quân đội nói: "Mục tiêu chính của chúng tôi là tìm kiếm và giải cứu những người sống sót".Tòa nhà 8 tầng ở ngoại ô thủ đô Dhaka, Bangladesh bất ngờ đổ sập hôm 24/4 cướp đi sinh mạng của hơn 300 người và hơn 1.000 người bị thương. Đây là vụ sập nhà gây thương vong lớn nhất trong lịch sử của Bangladesh. Hiện các lực lượng cứu nạn đang tích cực đào bới đống đổ nát để cứu những người vẫn còn mắc kẹt trong tòa nhà sập.