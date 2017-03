Hai lính cứu hỏa bị bắn chết tại New York

Vụ việc xảy ra lúc 6 giờ sáng theo giờ địa phương tại Webster, một khu ngoại ô của thành phố Rochester thuộc bang New York, tờ Democrat and Chronicle trích lời các quan chức cho hay. Nó cũng xảy đến khi tranh luận nổ ra tại Mỹ về việc kiểm soát súng sau vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook, ở thành phố Newtown thuộc bang Connecticut, khiến 20 trẻ em và 6 người lớn thiệt mạng hôm 14/12.



Cảnh sát trưởng của Webster, ông Gerald Pickering cho biết các phát súng được bắn vào những người lính cứu hỏa sau khi họ tới hiện trường một vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng sớm. Vụ cháy này được cho là một cái bẫy để thu hút các lính cứu hỏa.



"Có vẻ như đó là một cái bẫy được giăng ra đối với các lính cứu hỏa", ông Pickering nó trong một cuộc họp báo với giọng đầy xúc động. "Chúng ta là một cộng đồng an toàn, một thảm kịch như thế này thật kinh khủng".



Tay súng 62 tuổi, người từng phạm tội ngộ sát và ngồi tù 17 năm vì cái chết của bà của ông ta hồi năm 1980, sau đó tự bắn vào đầu.



Hai lính cứu hỏa bị thương đã được đặt trong tình trạng bảo vệ nghiêm ngặt tại một bệnh vệ địa phương. Họ đều được cho là sẽ hồi phục. Một cảnh sát cũng bị trúng đạn và bị thương trong vụ việc này.



Một trong số các lính cứu hỏa bị thương là người trốn thoát và chạy đi kêu cứu. "Chúng tôi bị bắn. Nhiều lính cứu hỏa bị trúng đạn. Nhiều lính cứu hỏa bị bắn. Tôi bị bắn. Tôi nghĩ kẻ đó dùng một khẩu súng trường tấn công", người lính cứu hỏa này nói với Fox News.



Cảnh sát đã thiết lập một hàng rào an ninh, trong khi cư dân ở đây được sơ tán. 7 ngôi nhà đã bị phá hủy trong vụ cháy, khi những nỗ lực cứu hỏa ban đầu bị vụ nổ súng làm trì hoãn. Giới chức cảnh sát và cứu hỏa chưa đề cập tới động cơ của vụ nổ súng.





