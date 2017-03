Hai miền Triều Tiên lại đàm phán về khu công nghiệp chung

Cuộc gặp giữa quan chức hai miền kéo dài 70 phút ở thành phố biên giới Triều Tiên, Kaesong. Hai bên đã thảo luận về khả năng có một phiên họp chiều, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung cho biết nhưng không cung cấp thêm chi tiết nào.

Sự kiện trên diễn ra trong bố cảnh căng thẳng quốc tế gia tăng xung quanh chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Một đoàn đại biểu Mỹ do phái viên Philip Goldberg dẫn đầu dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với quan chức Trung Quốc tại Bắc Kinh vào cuối ngày nay để bàn về việc thực thi lệnh cấm vận LHQ với Bình Nhưỡng. Goldberg, từng là một đại sứ, hiện chịu trách nhiệm điều phối thực hiện lệnh cấm vận.

Khi quan hệ hai miền suy giảm, Triều Tiên đã dừng mọi dự án chung với Hàn Quốc tại khu công nghiệp Kaesong - vốn là biểu tượng cho sự hòa giải hai bên. Đây là nơi kết hợp giữa công nghệ và quản lý của Hàn Quốc với nhân công giá rẻ của Triều Tiên.

Tuy nhiên, trong vài tháng này, tình hình khu công nghiệp chung đang trở thành điểm nóng khi Bình Nhưỡng từ chối thả một công nhân Hàn Quốc mà họ bắt giữ hồi tháng 3, đồng thời yêu cầu phía Seoul tăng lương và tiền thuê đất với mức rất lớn.

Một trong 106 công ty Hàn Quốc tại Kaesong đã rút khỏi khu công nghiệp với lý do an toàn cho nhân viên cũng như sản lượng giảm sút do căng thẳng hai miền gia tăng.

Theo nhật báo JoongAng Ilbo (Hàn Quốc), Triều Tiên có vẻ chuẩn bị bắn tên lửa tầm trung hoặc tầm ngắn ở bờ biển phía đông vào đầu tháng này. Các tên lửa có thể bao gồm cả Scud với tầm bắn 340 km hoặc tên lửa Rodong có tầm bắn 1.000 km.

Hôm qua, Mỹ tuyên bố bắt đầu có biện pháp phong tỏa tài sản của một số công ty liên quan đến chương trình tên lửa hay mua sắm thiết có thể sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.