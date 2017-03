Hai quan chức cảnh sát bị bắt cóc

Theo ông Larabadan, quan chức phụ trách Giao thông và Quốc lộ Enrique Barrios và Cảnh sát trưởng Giao thông Reynaldo Ramos đã bị bắt cóc lúc rạng sáng 30/5 tại nhà riêng. Ông còn cho biết thêm nhà riêng của hai quan chức này bị những người lạ đập phá, cổng và gara ôtô bị đốt. Hiện cuộc điều tra đang được tiến hành.



Cuối năm 2009, cả hai quan chức trên đã được giao chỉ huy vụ điều tra nội bộ sau khi nhận được tố cáo về sự liên quan của cảnh sát giao thông trong các hoạt động buôn lậu ma túy.



Monterrey, nằm cách biên giới Mỹ 230km, là một trong những thành phố thương mại lớn nhất khu vực Mỹ Latinh. Trong vài năm gần đây, tệ nạn buôn lậu và các trận chiến giữa các băng nhóm tội phạm tại đây đã gây hoang mang cho người dân trong khu vực, các nhà đầu tư nước ngoài và ảnh hưởng đến ngành du lịch vốn là một trong những ngành công nghiệp thế mạnh của Mexico.



Theo nguồn tin địa phương, trong năm tháng đầu năm nay đã có ít nhất 180 người thiệt mạng do nạn bạo lực liên quan đến ma túy tại thành phố Monterrey và khu vực lân cận như Nuevo Leon, nhiều hơn con số của hai năm trước đây cộng lại.



Kể từ khi nhậm chức năm ngoái, thị trưởng Laradaban đã bắt tay vào chiến dịch thanh lọc các quan chức cảnh sát tham nhũng. Hoạt động này của thành phố cũng nằm trong cam kết do Tổng thống Felipe Calderon đưa ra và thực hiện vào cuối năm 2006 nhằm đẩy mạnh nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống buôn bán ma túy và tội phạm xuyên quốc gia, góp phần thúc đẩy an ninh khu vực./.





Theo TTXVN/Vietnam+