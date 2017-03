Hải quân Nga sắp tập trận ngoài khơi Syria

Các tàu thuộc Hạm đội Baltic của hải quân Nga. Ảnh: Livejournal

Theo Trọng Giáp (VNE)

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cho biết các tàu thuộc Hạm đội Hắc Hải và Hạm đội Baltic sẽ tham gia các cuộc diễn tập hải quân, dự kiến tại phía đông Địa Trung Hải. "Một nhóm chiến lược của Hạm đội Hắc Hải do tàu tuần dương Moskva dẫn đầu sẽ thực hiện tập trận hải quân tại đông Địa Trung Hải", Press TV dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói nhưng không cho biết thời gian cụ thể.Các cuộc diễn tập bao gồm chiến dịch chống tàu ngầm, chống tàu và phòng không. Ông Sergei Shoigu trước đó từng cho hay những cuộc tập trận hải quân này sẽ là "lớn nhất trong lịch sử nước Nga".Nga hiện có một căn cứ hải quân tại Tartus ở Syria. Hồi tháng 8/2012, ba tàu chiến Nga từng thực hiện diễn tập tại Địa Trung Hải. Cuộc tập trận quân sự sắp tới diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và phương Tây đối với vấn đề Syria. Trong khi Nga liên tục cảnh báo chống lại bất cứ sự can thiệp quân sự nào vào Syria thì các nước phương Tây lại đe dọa can thiệp nếu cần thiết.Nga và phương Tây cũng đang bất đồng về việc triển khai tên lửa Patriot của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dọc biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ, giáp với Syria. Các quan chức Mỹ và Nga vừa tổ chức thảo luận cùng đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab về Syria, ông Lakhdar Brahimi, tại trụ sở Liên Hợp Quốc về cuộc khủng hoảng ở nước này.