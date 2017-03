Hai vụ từ chức rung chuyển đế chế truyền thông

Đây là diễn biến mới nhất trong vụ bê bối đang làm rung chuyển tập đoàn truyền thông khổng lồ News Corp. Sự kiện này diễn ra sau khi vụ nghe lén điện thoại bị phanh phui khiến tờ báo lá cải hàng đầu Anh News of the World phải đóng cửa.

Rebekah Brooks, .Giám đốc điều hành hãng News International. Ảnh: AP.

“Việc tôi từ chức sẽ giúp tôi có thêm nhiều thời gian và sự tự do để hợp tác toàn diện với mọi cuộc thẩm vấn và điều tra của cảnh sát”, Rebekah Brooks, cựu chủ bút News of the World tuyên bố trong thông báo của mình.

“Giờ tôi cần tập trung để cải chính lại mọi sự bóp méo và bác bỏ những cáo buộc về công việc của tôi khi còn là một nhà báo, một tổng biên tập và một giám đốc điều hành”, bà nói thêm.

News International, phát hành các tờ báo The Times, The Sun và Sunday Times, là một chi nhánh về báo chí Anh của tập đoàn thông tin khổng lồ do Rupert Murdoch làm chủ.

Theo Xinhua, Brooks đã trở thành mục tiêu của mọi sự chỉ trích sau khi có thông tin cáo buộc rằng khi bà còn là chủ bút, tờ News of the World đã đột nhập vào điện thoại di động của nữ sinh Milly Dowler bị sát hại.

Bà nói rằng bà dự định ở nguyên vị trí của mình để dẫn dắt News International vượt qua khủng hoảng. “Tuy nhiên việc này đã khiến tôi trở thành tâm điểm của sự tranh cãi”, Brooks nói.

Hôm qua bà đã đồng ý đứng ra giải trình về vụ scandal nghe lén trước Ủy ban Thể thao, truyền thông và văn hóa Anh vào tuần sau.

Thủ tướng Anh David Cameron tin rằng việc Brooks từ chức là một quyết định đúng đắn, theo CNN.

Nữ quản lý Brooks, 43 tuổi, trở thành tổng biên tập của News of the World năm 2000 và là chủ bút đầu tiên của The Sun vào năm 2003. Năm 2009, bà được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành News International.

Cũng trong hôm qua, Les Hinton - một trong những quan chức hàng đầu của tập đoàn News Corporation của Rupert Murdoch từ chức. Ông hiện là Giám đốc điều hành hãng Dow Jones và chủ báo Wall Street Journal. Đây là quan chức cấp cao nhất rời News Corp kể từ khi tập đoàn này vướng vào scandal nghe lén.

Les Hinton - chủ báo Wall Street Journal. Ảnh: AP.

Theo BBC, sự ra đi của hai thân cận hàng đầu của Murdoch đã giáng một cú đòn mạnh mẽ vào tập đoàn sau khi hãng này cũng quyết định từ bỏ gói thầu trị giá hàng tỷ đô la để kiểm soát đài truyền hình BSkyB của Anh.

Hinton đã làm việc cho News Corp hơn nửa thế kỷ sau khi gia nhập tập đoàn của Murdoch với vị trí là phóng viên tờ Adelaide News ở Australia. Ông điều hành News International từ năm 1995 đến 2007, giai đoạn mà News of the World có các cuộc nghe lén điện thoại.

Trong thông báo của mình Hinton nói: "Tôi đã đau đớn chứng kiến câu chuyện của News of the World bị phơi bày".

"Tôi đã nhìn thấy hàng trăm bài báo buộc tội về thời gian tôi làm giám đốc điều hành của News International và chịu trách nhiệm về công ty".

"Nỗi đau mà những người vô tội hứng chịu là không thể nào tưởng tượng nổi".

"Trong hoàn cảnh này tôi thấy mình nên từ chức khỏi News Corp và xin lỗi tất cả những ai đã bị tổn thương bởi hành động của News of the World".

Trong hôm nay, Murdoch sẽ đứng ra xin lỗi về "những việc làm sai lầm nghiêm trọng" của News of the World trong một trang quảng cáo đăng trên các tờ báo lớn của Anh.

Murdoch đã đóng cửa tờ báo lá cải 168 năm tuổi News of the World vào cuối tuần trước, trước sức ép của scandal. Hơn 200 người mất việc vì vụ việc này.

Theo Song Minh (VNE)