Haiti ra lệnh giới nghiêm tại thủ đô

Theo lệnh giới nghiêm, toàn bộ các phương tiện giao thông không được phép lưu thông trên đường phố, ngoại trừ xe cảnh sát và của các sĩ quan quân đội hoặc người dân nếu được lực lượng an ninh hộ tống.

Các chuyến bay cũng bị cấm từ lúc 6 giờ 22 phút.

Mấy ngày sau trận động đất kinh hoàng trên quốc đảo Haiti, cộng đồng quốc tế mới bắt đầu nhận thức về quy mô thảm họa.

Lực lượng gìn giữ hòa bình phân phát nước cho người dân địa phương ở thủ đô Port-au-Prince (Haiti) ngày 16-1. Ảnh: THX/TTXVN

Theo số liệu sơ bộ, động đất đã cướp đi sinh mạng của hơn 70.000 người (và con số này có thể lên đến 200.000 người), nửa thành phố nằm trong cảnh đổ nát, gần 3 triệu người dân mất nhà ở và phương tiện sinh sống.

Trước mắt là những nguy cơ mới như những người sống sót có thể bị chết do thiếu lương thực, nước uống, do bệnh dịch và do bàn tay của những kẻ tội phạm.

Theo lời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, đây là thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Ông đã tới Haiti để bày tỏ sự ủng hộ đối với các nạn nhân, những người đang sống trong cảnh khốn cùng và nỗi đau mất mát quá sức chịu đựng. Tổng thư ký Ban Ki-moon khẳng định cần có một chiến dịch quốc tế chưa từng có để hỗ trợ nhân dân Haiti.

Theo Tổng thư ký Ban Ki-moon, tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này đang huy động nguồn lương thực để cấp cho ít nhất 40.000 người/ngày.

Theo ước tính của Hội Chữ thập Đỏ quốc tế và Liên Hợp Quốc, hơn 70.000 người đã thiệt mạng vì trận động đất này, trong đó có hơn 40 nhân viên gìn giữ hòa bình và nhiều nhân viên dân sự của Liên Hợp Quốc. Hiện vẫn còn khoảng 330 nhân viên Liên Hợp Quốc tại Haiti mất tích.

Cùng ngày, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo đại diện của Liên minh châu Âu (EU) tại Haiti, bà Pilar Juarez, đã thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng vừa qua ở quốc đảo Caribe. Ngoài bà Juarez, theo Ngoại trưởng EU Catherine Ashton, còn có 2 nhân viên Haiti làm việc cho phái bộ EU tại Port-au-Prince vẫn mất tích.

Trong một diễn biến liên quan đến Haiti, Ngoại trưởng Canada Lawrence Cannon ngày 17-1 cho biết theo đề xuất của Pháp, một hội nghị các nhà tài trợ sẽ được tổ chức vào ngày 25-1 tại Montreal, thủ phủ tỉnh Quebec của Canada, để thảo luận về nỗ lực tái thiết Haiti sau thảm họa động đất vừa qua.

Theo TTXVN/Vietnam+