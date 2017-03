Hàn cắt điện, nước tại khu công nghiệp liên Triều

Tháng 6/2007, Hàn Quốc đã đầu tư 48 tỷ won (43 triệu USD) để đảm bảo nguồn điện cho 30.000 hộ dân tại Kaesong. Tuy nhiên, hiện chỉ có bảy nhân viên thuộc Tổng Công ty Điện lực Hàn Quốc lưu trú sau khi Triều Tiên tuyên bố ngừng hoạt động tại khu công nghiệp này, nguồn điện cung cấp cũng giảm khoảng 15%.



Hệ thống cung cấp điện tại khu công nghiệp Kaesong không phải sản xuất trực tiếp mà được truyền thông qua trạm biến áp ở xã Munsan, Hàn Quốc. Do đó, việc cung cấp điện có thể ngừng hoàn toàn chỉ bằng việc tắt công tắc ở trạm biến áp trên.



Ngoài ra, nguồn nước cũng dự kiến bị cắt do trạm lọc nước ngừng hoạt động theo nguồn điện. Trạm xử lý và lọc nước đã cung cấp 21.000 tấn nước sinh hoạt hàng ngày và khoảng 14.000 tấn nước được dùng ở bên ngoài khu công nghiệp Kaesong. Theo đó, dự kiến khoảng 1/4 dân cư ở Kaesong sẽ bị thiếu nước sinh hoạt do quyết định của Chính phủ Hàn Quốc./.





(Theo Vietnam+)