Hàn Quốc: Báo tin thực phẩm dỏm được thưởng tiền

Ngày 11-12, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc thông báo sẽ thưởng tiền cho người báo tin về thực phẩm kém chất lượng. Chương trình thưởng tiền bắt đầu áp dụng từ tháng 3-2009 với mức thưởng cao nhất 150.000 won (gần 1,9 triệu đồng VN) cho mỗi tin.

Nhiều sự cố về thực phẩm xảy ra trong năm 2008 đã khiến người tiêu dùng ở Hàn Quốc cảm thấy bất an. Đầu năm nay, một khách hàng tá hỏa khi phát hiện một vật lạ nghi là đầu chuột trong gói bánh snack tôm của Công ty Nongshim (Hàn Quốc). Công ty phải xin lỗi, bồi thường nửa triệu won (6,2 triệu đồng VN) và đóng cửa dây chuyền sản xuất bánh snack tôm.

Sau đó một tháng, Công ty Dongwon (sản xuất cá đóng hộp lớn nhất Hàn Quốc) buộc phải thu hồi sản phẩm cá ngừ đóng hộp sau khi người tiêu dùng phát hiện một lưỡi dao nhỏ trong hộp cá ngừ. Đến tháng 7, khách hàng lại phát hiện một đồng xu rỉ trong gói bánh snack của Công ty bánh kẹo Lotte. Và gần đây là hóa chất melamine trong một số bánh kẹo có xuất xứ từ Trung Quốc hoặc hàng nội địa.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, củng cố công tác thanh tra và phản ứng nhanh trước sự cố về an toàn thực phẩm, ngày 10-12, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc cũng thông báo sẽ tổ chức lại bộ phận quản lý rủi ro của Cục An toàn thực phẩm thành Văn phòng Chính sách ngăn ngừa rủi ro.

Văn phòng Chính sách ngăn ngừa rủi ro sẽ là đầu mối chỉ huy xử lý mọi khủng hoảng liên quan đến các sản phẩm do Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm giám sát (thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và thiết bị y tế). Văn phòng cũng sẽ phụ trách hướng dẫn và kiểm tra các phòng thí nghiệm tư nhân.

Từ đầu tháng 12-2008, Bộ Y tế Hàn Quốc đã yêu cầu các công ty sản xuất và nhập khẩu thực phẩm phải lưu giữ thông tin về mua bán, nhập khẩu, sản xuất và phân phối thực phẩm ít nhất ba năm. Quy định trên bắt đầu áp dụng từ ngày 14-12, nhằm giúp nhanh chóng thu hồi thực phẩm có vấn đề. Trong 428 sản phẩm buộc phải kiểm tra chất melamine trong thời gian vừa qua, hiện có năm sản phẩm vẫn chưa truy được nguồn gốc.

Theo quy định của Bộ Y tế, khi có lệnh thu hồi, các công ty sản xuất và nhập khẩu thực phẩm phải công khai thông tin sản phẩm và kế hoạch thu hồi trên mạng Internet và báo chí. Nếu có từ 20 người tiêu dùng trở lên yêu cầu cung cấp thông tin sản phẩm, cơ quan chức năng cũng phải công bố.