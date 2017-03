Hàn Quốc: Các trường học vào cuộc chống tội phạm

Tin tức từ các nguồn báo chí địa phương cho biết, các trường học, tùy theo từng quy mô đã lựa chọn các biện pháp hiệu quả để có thể ngăn chặn hữu hiệu các hành vi tội phạm.



Một số trường học đã thuê bảo vệ và đóng cổng trường để giám sát hoạt động ra vào khu vực học dường; một số trường tăng cường hệ thống theo dõi an ninh tự động, lắp thêm các camera, nhiều trường còn cho lắp đặt các cửa chắn lưới ở cửa sổ để chống việc xâm nhập phòng học từ những khu nhà liền kề. Thậm chí có trường học còn cấm nam giới, kể cả phụ huynh vào khu vực học đường mà không có giấy phép.



Cho dù các trường học đã thể hiện sự vào cuộc tích cực song vẫn không xua tan được những lo âu của các bậc phụ huynh về hiện tượng xâm hại trẻ em. Các bậc phụ huynh yêu cầu chính quyền, trường học cần có nhiều biện pháp hơn nữa để chấm dứt hiện trạng xâm hại trẻ gây nhức nhối dư luận này.



Bà chang Eun-sook, Chủ tịch hiệp hội phụ huynh quốc gia vì một nền giáo dục thực sự trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí đã nói rằng: "chúng ta cần hành động nhiều hơn nữa, khẩn trương hơn nữa vì các con em của mình. Chính phủ cần chi tiền cho việc thuê nhân viên an ninh cho các trường học."



Nhiều gia đình đã trang bị điện thoại di động cho con, đưa đón con đến tận trường và từ trường về nhà. Đây là hiện tượng hiếm có tại Hàn Quốc.



Vốn tự tin vào tình trạng an toàn, trị an, các phụ huynh Hàn Quốc không có thói quen đưa đón con mà trẻ em thường tới trường bằng phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm, xe đưa đón học sinh của các trường.



Theo ông Jung Kyu-hyuck, Hiệu phó trường Tiểu học Kyonggi ở Seoul, sau những thông tin từ báo chí, các giáo viên của trường đã được tập huấn tăng cường giám sát an ninh học đường trước và sau giờ học nhằm bảo đảm học sinh của họ không trở thành nạn nhân của hiện tượng xâm hại tình dục và các hành vi tội phạm chống trẻ em khác.



Trường của ông Kyu đã lắp đặt thêm nhiều camera và dự kiến sẽ đặt hệ thống theo dõi tổng toàn bộ khu vực xung quanh trường học. Các trường học Hàn Quốc đã vào cuộc sau khi thông tin về việc một bé gái 8 tuổi bị bắt cóc tại trường tiểu học quận Yeongdeungpo ở Seoul mới đây và bị cưỡng bức đã gây sốc trong dư luận Hàn Quốc.



Trước đó, hồi tháng Ba, một bé gái ở Pusan đã bị Kim Gil-tae xâm hại và giết hại sau đó.



Theo thống kê của Cơ quan cảnh sát quốc gia, số vụ phạm tội liên quan đến lạm dụng trẻ em và trẻ vị thành niên ở Hàn Quốc đã tăng gấp đôi trong giai đoạn 2006-2009 bất chấp các nỗ lực của chính phủ.



Riêng trong năm 2009 đã có hơn 2.900 vụ xảy ra, tăng 186% so với gần 1.600 vụ của năm 2006.



Choi Young-hee phụ trách Ủy ban bình đẳng giới của Quốc hội cho rằng chính quyền cần nhanh chóng các có biện pháp tổng hợp để bảo vệ trẻ em khỏi trở thành những nạn nhân của các hành vi tội phạm.



Ngày 5/7 Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đã quyết định thành lập một lực lượng độc lập có ngành dọc trên cả nước, phụ trách việc đối phó với loại tội phạm này. Lực lượng cảnh sát đặc biệt sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng để thực hiện mục tiêu ưu tiên là chống các hành vi xâm hại trẻ em.



Về lâu dài, việc chống tội phạm lạm dụng trẻ em sẽ được thực hiện thông qua việc phát triển hệ thống bản đồ khoanh vùng tội phạm. Hệ thống này sẽ do cảnh sát sử dụng và phối hợp với tuần tra dân sự để loại trừ các đối tượng tình nghi.



Hiện tại, cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đã có bản đồ khoanh vùng các đối tượng tội phạm song chưa tiến hành phân loại các đối tượng tội phạm về tình dục.



Thông qua hệ thống cảnh báo khoanh vùng tội phạm, cảnh sát sẽ thông báo cho những hàng xóm lân cận của đối tượng tội phạm biết trước về nguy cơ để đề cao cảnh giác. Lãnh đạo cảnh sát cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc tập trung loại trừ các hành vi tội phạm chống lại các dân tộc thiểu số, người nhập cư.



Thông tin không chính thức cho rằng ngoài những vụ việc đã được công bố, nhiều vụ xâm hại với trẻ em của cộng đồng thiểu số, người nhập cư đã bị bỏ qua.



Cảnh sát trưởng quốc gia Kang Hee-rak trong phát biểu ra quân chống tội phạm nhằm vào trẻ em đầu tuần rồi khẳng định cảnh sát sẽ hành động quyết liệt để triệt phá tận gốc các hành vi xâm hại trẻ nhỏ, đặc biệt là xâm hại tình dục.



Cảnh sát quốc gia sẽ tăng số lượng cán bộ chuyên trách theo dõi lên 180 người từ mức 80 người hiện nay. Cảnh sát trưởng cũng cam kết sẽ hoàn thiện hồ sơ về các đối tượng tội phạm liên quan đến xâm hại tình dục để thuận tiện cho việc theo dõi và ngăn chặn./.





Theo Khánh Vân/Seoul (Vietnam+)