Hàn Quốc cân nhắc nối lại tour du lịch tới Triều Tiên

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Bình Nhưỡng trước tiên phải đưa ra biện pháp đảm bảo an toàn cho các du khách tại khu nghỉ dưỡng này.



Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Seoul, Bộ trưởng Yu Woo-Ik nêu rõ Seoul có thể xem xét một cách tích cực việc tiến hành đối thoại với Bình Nhưỡng, đồng thời mở lại các tour du lịch qua biên giới nếu Triều Tiên có những bước đi cụ thể nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.



Ông bày tỏ hy vọng sẽ có một cuộc tiếp xúc cấp chuyên viên giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh rằng Seoul sẽ luôn mở cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng.



Khu nghỉ dưỡng Núi Kumgang, do Công tu Hyundai Asan của Hàn Quốc phát triển, khai trương năm 1998, được xem là biểu tượng hòa giải giữa hai miền Triều Tiên.



Khu du lịch này đã thu về cho Triều Tiên hàng chục triệu USD mỗi năm. Tuy nhiên, Seoul đã ngừng các tour du lịch của công dân Hàn Quốc tới đây sau khi một nữ du khách bị bắn chết hồi tháng 7/2008.



Đáp lại, Triều Tiên đã hủy bỏ hợp đồng với Hyundai Asan và phong tỏa tài sản của họ tại đây.



Từ tháng 12 năm ngoái, quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đã "đóng băng" sau khi Bình Nhưỡng có nhà lãnh đạo mới.



Thêm vào đó, tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng hơn sau vụ phóng vệ tinh quan sát Trái Đất bất thành của Triều Tiên và sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên khiến dư luận tiếp tục lo ngại Bình Nhưỡng sẽ có thêm các hành động đáp trả mới, trong đó không loại trừ có thêm các vụ thử hạt nhân hoặc đụng độ ở khu vực biên giới liên Triều.





