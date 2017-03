Hàn Quốc: Chấn chỉnh nạn hối lộ thầy cô

Anh: Khai gian để vào học trường trái tuyến Báo Daily Mail (Anh) ngày 10-5 đưa tin lần đầu tiên ở Anh, tòa sơ thẩm sẽ xét xử (cuối tháng 5) vụ khai gian nơi cư trú để học sinh trái tuyến vào học trường điểm. Chị Mranil Patel, 41 tuổi đã thừa nhận sai phạm khi làm hồ sơ cho con trai năm tuổi vào trường Pinner Park First School ở London. Địa chỉ khai gian là nhà mẹ chị gần trường. Trường tiểu học nổi tiếng nêu trên mỗi năm chỉ xét tuyển 90 em. Theo Cơ quan Giám sát chất lượng giáo dục Anh, 29/31 chỉ tiêu đánh giá của trường đều đạt điểm xuất sắc. Sự việc vỡ lở khi nhà trường nghi ngờ và kiểm tra lại địa chỉ theo chứng từ khai thuế tại địa phương. Nếu bị kết tội, chị Mranil Patel sẽ bị phạt một năm tù giam và nộp phạt 5.000 bảng (137,5 triệu đồng VN). Năm nay đã có 162 vụ khai gian địa chỉ như trên tại 50 hội đồng xét tuyển ở London, tăng gấp ba so với năm học trước. Nguyên nhân do trường lớp thiếu, phụ huynh tin tưởng chất lượng trường công lập, sinh suất từ năm 2001 tăng và tình hình khủng hoảng kinh tế. Nhiều gia đình không đủ khả năng cho con học trường có đóng học phí nên muốn vào trường công. MINH NHỰT